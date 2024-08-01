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Ankara'da gaz sızıntısı nedeniyle 3 kişi hastanelik oldu

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
01 Ağustos 2024 06:39 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 06:50

Ankara'da bir binada gaz sızıntısı yaşandı. Binanın olduğu cadde tedbir amaçlı kapatılırken gazdan etkilenen 3 kişi hastaneye sevk edildi.

Ankara'nın Etimesgut ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde bulunan bir binada gaz kokusu nedeniyle vatandaşlar ihbarda bulundu.

Olay yerine itfaiye, sağlık, polis, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİ HASTANELİK OLDU

Sızıntıdan etkilen 2'si itfaiye eri 3 kişi ambulansla hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri önlem amaçlı caddeyi araç ve yaya geçişine kapattı.

Ankara'da gaz sızıntısı nedeniyle 3 kişi hastanelik oldu - 1. Resim

Sızıntının tam olarak ne sızıntısı olduğu henüz bilinmezken itfaiye ve AFAD ekiplerinin inceleme çalışmaları ise devam ediyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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