Ankara'da gaz sızıntısı nedeniyle 3 kişi hastanelik oldu
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
01 Ağustos 2024 06:39 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 06:50
Ankara'da bir binada gaz sızıntısı yaşandı. Binanın olduğu cadde tedbir amaçlı kapatılırken gazdan etkilenen 3 kişi hastaneye sevk edildi.
Ankara'nın Etimesgut ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde bulunan bir binada gaz kokusu nedeniyle vatandaşlar ihbarda bulundu.
Olay yerine itfaiye, sağlık, polis, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.
3 KİŞİ HASTANELİK OLDU
Sızıntıdan etkilen 2'si itfaiye eri 3 kişi ambulansla hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri önlem amaçlı caddeyi araç ve yaya geçişine kapattı.
Sızıntının tam olarak ne sızıntısı olduğu henüz bilinmezken itfaiye ve AFAD ekiplerinin inceleme çalışmaları ise devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı