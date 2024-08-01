Ankara'da gaz sızıntısı nedeniyle 3 kişi hastanelik oldu

01 Ağustos 2024 06:39 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 06:50

Ankara'nın Etimesgut ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde bulunan bir binada gaz kokusu nedeniyle vatandaşlar ihbarda bulundu.

Olay yerine itfaiye, sağlık, polis, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİ HASTANELİK OLDU

Sızıntıdan etkilen 2'si itfaiye eri 3 kişi ambulansla hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri önlem amaçlı caddeyi araç ve yaya geçişine kapattı.

Sızıntının tam olarak ne sızıntısı olduğu henüz bilinmezken itfaiye ve AFAD ekiplerinin inceleme çalışmaları ise devam ediyor.