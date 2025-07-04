Ankara'da haraç çetesine baskın: 14 gözaltı

Ankara'da esnafı tehdit ederek haraç alan organize suç çetesine baskın gerçekleştirildi. Şüphelilerin aralarında avukat ve kamu görevlilerinin de bulunduğu belirtildi.

Ankara'da tehdit ettikleri esnafı baskı altına alarak haraç alan organize suç çetesine yönelik icra edilen operasyonda, aralarında avukat ve kamu görevlilerinin de yer aldığı 14 şüpheli gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sincan ve Etimesgut'ta tehdit ettikleri esnafı baskı altına alarak haraç alan şebekeye yönelik operasyon düzenledi. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, elebaşılığını cezaevindeki O.M.H.'nin yaptığı 14 çete üyesi gözaltına alındı. Aralarında avukat ve kamu görevlilerinin de yer aldığı zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.