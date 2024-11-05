Ankara'da hastanede doktora korkunç şiddet! Çöp kovasıyla saldırdı

05 Kasım 2024 15:33 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 15:34

Ankara Gölbaşı'nda bir grup, hastanede doktoru darbetti. Eline aldığı çöp kovasıyla doktora acımasızca saldıran şahıs cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kırıkkale'de bir hastanede 'sahte rapor' operasyonu: 10 gözaltı! Bir doktor firari

Kırıkkale'de bir hastanede 'sahte rapor' operasyonu: 10 gözaltı! Bir doktor firari

Ankara Gölbaşı'nda bir hastanede kaydedilen görüntüler pes dedirtti. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı hasta yakınları ve doktor arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce hastane koridorları boks ringini aratmadı.

ÇÖP KOVASIYLA DOKTORA SALDIRDI

Durum karşısında sinirden çılgına dönen hasta yakını, bulduğu çöp kovasıyla doktora şiddet uyguladı. Hasta koridorlarında çığlıklar yankılanırken, korku dolu anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.