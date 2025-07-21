Ankara'da icra memuru ve avukata silahlı saldırı

Ankara'nın Sincan ilçesinde icra memuru ve avukat, bir iş yerine haciz işlemini uygulamak için gittiğinde silahlı saldırıya uğradı. Yaralı memur ve avukat, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından saldırı hakkında bilgi vererek şu ifadeleri kullandı:

"Ankara ilimizin Sincan ilçesinde bir işyerinde Ankara Batı İcra Müdürlüğü'nde görev yapan icra memuru personelimizle birlikte haciz işlemini gerçekleştirdiği sırada silahlı saldırıya uğrayan görevli avukatımıza ve vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.

Olayla ilgili Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır. Saldırı olayını gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam etmekte olup, soruşturma titizlikle sürdürülmektedir."