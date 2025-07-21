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 | Selahattin Demirel

Ankara'da icra memuru ve avukata silahlı saldırı

Ankara Sincan'da bir iş yerinde haciz işlemi gerçekleştirdikleri sırada icra memuru ve avukat silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan memur ve avukat hastanede tedavi altına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

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Ankara'da icra memuru ve avukata silahlı saldırı
KAYNAK:
Selahattin Demirel
|
GİRİŞ:
21.07.2025
saat ikonu 20:07
|
GÜNCELLEME:
21.07.2025
saat ikonu 20:16

'nın ilçesinde icra memuru ve , bir iş yerine haciz işlemini uygulamak için gittiğinde silahlı saldırıya uğradı. Yaralı memur ve avukat, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından hakkında bilgi vererek şu ifadeleri kullandı:

"Ankara ilimizin Sincan ilçesinde bir işyerinde Ankara Batı İcra Müdürlüğü'nde görev yapan icra memuru personelimizle birlikte haciz işlemini gerçekleştirdiği sırada silahlı saldırıya uğrayan görevli avukatımıza ve vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.

Olayla ilgili Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır. Saldırı olayını gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam etmekte olup, soruşturma titizlikle sürdürülmektedir."

Ankara'da icra memuru ve avukata silahlı saldırı

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ETİKETLER
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