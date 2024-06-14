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Ankara'da iki gün boyunca yasak kararı geldi! Valilik duyurdu

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
14 Haziran 2024 01:14 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 01:30
Ankara&#039;da iki gün boyunca yasak kararı geldi! Valilik duyurdu

Ankara Valiliği 14 Haziran Cuma gününden 16 Haziran Pazar gününe kadar trafikte uygulanacak yasak kararını açıkladı. Kurban Bayramı ve okulların kapanmasının oluşturacağı yoğunluğa dikkat çekildi.

Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında Ankara'da da ağır tonajlı araçlar için kısıtlama kararı ilan edildi. 14 Haziran Cuma günü saat 06.00'dan 16 Haziran Pazar günü 05.00'e kadar D-750 ile Anadolu Otoyolundan Gerede istikametine, D-200'den Kırıkkale istikametine sürüşüne izin çıkmayacak.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı ile 2023-2024 eğitim öğretim yılının aynı döneme rastlaması nedeniyle oluşabilecek trafik yoğunluğunun azaltılması ve ölümlü yaralanmalı trafik kazalarının önlenmesi amacıyla kamyon, çekici ve tanker cinsi araçlar için kısıtlama kararı verildi.

Ankara'da iki gün boyunca yasak kararı geldi! Valilik duyurdu - 1. Resim

Buna göre, Ankara'da ağır tonajlı araçların 14 Haziran Cuma günü saat 06.00'dan 16 Haziran Pazar günü 05.00'e kadar D-750 ile Anadolu Otoyolundan Gerede istikametine, D-200'den Kırıkkale istikametine seyirlerine izin verilmeyecek.

Sürücülerin Ankara istikametine seyahatlerde belirtilen tarih aralığına uymaları istendi.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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