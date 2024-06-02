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Ankara’da iki otomobil çarpıştı: 2’si ağır 3 yaralı

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber AjansıAnkara’da iki otomobil çarpıştı: 2’si ağır 3 yaralı Ankara'nın Akyurt ilçesinde meydana gelen korkunç kazada iki otomobil çarpıştı, araçlardan biri şarampole devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı, 2 kişinin durumu ağır olduğu öğrenildi. Anka
02 Haziran 2024 21:06 - Güncelleme : 02 Haziran 2024 21:09
Ankara’da iki otomobil çarpıştı: 2’si ağır 3 yaralı

Ankara'nın Akyurt ilçesinde meydana gelen korkunç kazada iki otomobil çarpıştı, araçlardan biri şarampole devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı, 2 kişinin durumu ağır olduğu öğrenildi.

Ankara’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada araçlardan biri şarampole devrildi. Kaza, U.K. idaresindeki 06 DG 2881 plakalı otomobil ile M.K. kontrolündeki 06 PPY 67 plakalı otomobilin çarpışması sonucu meydana geldi.

Ankara’da iki otomobil çarpıştı: 2’si ağır 3 yaralı - 1. Resim

2'SİNİN DURUMU AĞIR

Çarpışmanın etkisiyle M.K.'nin aracı şarampole yuvarlanırken, kazaya sebep olan araç ise metrelerce savruldu. Kazayı görenler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan 3 yaralıdan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber AjansıAnkara’da iki otomobil çarpıştı: 2’si ağır 3 yaralı Ankara'nın Akyurt ilçesinde meydana gelen korkunç kazada iki otomobil çarpıştı, araçlardan biri şarampole devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı, 2 kişinin durumu ağır olduğu öğrenildi. Anka
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