Ankara’da iki otomobil çarpıştı: 2’si ağır 3 yaralı

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber AjansıAnkara’da iki otomobil çarpıştı: 2’si ağır 3 yaralı Ankara'nın Akyurt ilçesinde meydana gelen korkunç kazada iki otomobil çarpıştı, araçlardan biri şarampole devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı, 2 kişinin durumu ağır olduğu öğrenildi. Anka

02 Haziran 2024 21:06 - Güncelleme : 02 Haziran 2024 21:09

Ankara'nın Akyurt ilçesinde meydana gelen korkunç kazada iki otomobil çarpıştı, araçlardan biri şarampole devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı, 2 kişinin durumu ağır olduğu öğrenildi.

Ankara’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada araçlardan biri şarampole devrildi. Kaza, U.K. idaresindeki 06 DG 2881 plakalı otomobil ile M.K. kontrolündeki 06 PPY 67 plakalı otomobilin çarpışması sonucu meydana geldi. 2'SİNİN DURUMU AĞIR Çarpışmanın etkisiyle M.K.'nin aracı şarampole yuvarlanırken, kazaya sebep olan araç ise metrelerce savruldu. Kazayı görenler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan 3 yaralıdan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. İlgili Haberler Küçükçekmece'de enkazdan 12 saat sonra köpek kurtarıldı CHP lideri Özel’den çay alım fiyatına itiraz: 8 liralık destekleme verilmeli