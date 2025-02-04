Ankara'da inşaat alanında korkutan yangın! Gökyüzünü dumanlar kapladı

04 Şubat 2025 09:47 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 10:27

Son dakika haberi: Ankara'nın Çankaya ilçesinde yapımı süren bir binanın inşaatında yangın çıktı. Dumanların gökyüzünü kapladığı yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Ankara Valisi Vasip Şahin, yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

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Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir inşaat alanında henüz bilinmeyen sebepten bir yangın çıktı. Yukarı Dikmen Mahallesi Neşet Ertaş Caddesi'nde inşaatı devam eden bir binanın 3. katında çıkan yangın bölgede büyük paniğe neden oldu.

TAKVİYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede büyüyen yangını söndürmek için çalışma başlattı. Bölgeye takviye ekipler de sevk edildi.

ANKARA VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Ankara Valisi Vasip Şahin yangına ilişkin açıklamalarda bulundu. İnşaat deposunda çıkan yangının kontrol altına alındığını söyleyen Vali Şahin, "Hiçbir yaralı ya da can kaybı yok. Mevcut sayımda işçilerin tamamının dışarda olduğunu ifade ettiler inşaat sorumluları" diye konuştu.

İnşaatta soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.