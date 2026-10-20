Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Gündem
Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 05:27
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 05:27

Ankara'da jandarmadan geniş çaplı operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından kaçakçılık, narkotik ve asayiş operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda haklarında arama kaydı bulunan şüphelilerin de olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Ayrıca 6 faili meçhul siber dolandırıcılık olayını aydınlatan ekipler, 7 zanlı hakkında işlem başlattı.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Ankara'da jandarmadan geniş çaplı operasyon: Çok sayıda gözaltı var
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 05:27
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 05:27

Ankara'da jandarma ekipleri, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için peş peşe operasyonlara imza attı.

HABERİN ÖZETİ

Ankara'da jandarmadan geniş çaplı operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
Ankara'da jandarma ekipleri tarafından yürütülen operasyonlarda aranan 169 kişi yakalanırken, uyuşturucu, kaçakçılık ve siber suçlara yönelik önemli sonuçlar elde edildi.
Haklarında yakalama emri bulunan, aralarında çeşitli suçlardan arananların da olduğu toplam 169 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edildi.
Uyuşturucu operasyonlarında çok sayıda uyuşturucu madde, silah ve teçhizat ele geçirilirken 47 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.
Kaçakçılıkla mücadele kapsamında silah, mühimmat, dedektör ve kazı malzemeleri ele geçirilerek gözaltına alınan 11 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Siber alanda 396 yasa dışı bahis sitesi, 5 oltalama sitesi ve 79 müstehcen siteye erişim engeli getirildi.
Yenimahalle, Etimesgut ve Çankaya'da gerçekleşen 6 faili meçhul nitelikli dolandırıcılık olayı aydınlatıldı ve 7 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.
Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.

ARAMA KAYDI BULUNAN 169 KİŞİ YAKALANDI

Ankara İl Jandarma Komutanlığı, suçların önlenmesi ve adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan asayiş ve diğer suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma Timleri () koordinesinde ilçe jandarma komutanlıkları ile birlikte operasyon gerçekleştirdi.

Ankara'da jandarmadan geniş çaplı operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Aralarında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, kasten öldürme, bilişim sistemlerini banka veya kredi kurumlarını araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma, taksirle ölüme neden olma, vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından arananların da bulunduğu şüphelilerin yakalanması için harekete geçildi.

20 yıl ve üzeri hapis cezasıyla aranan 1 kişi, 10 yıl ve 20 yıl arası hapis cezasıyla aranan 9 kişi, 5 yıl ve 10 yıl arası hapis cezasıyla aranan 25 kişi, 2 yıl ve 5 yıl arası hapis cezasıyla aranan 55 kişi, 2 yıl altı hapis cezasıyla aranan 79 kişi olmak üzere toplamda 169 kişi yakalandı. Yakalanan şüpheliler adli makamlara sevk edildi.

Ankara'da jandarmadan geniş çaplı operasyon: Çok sayıda gözaltı var

ZEHİR TACİRLERİNE DARBE

Ankara İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Ankara ve ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik de operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonlar neticesinde; 1440 adet hap, 2 bin 320 gram skunk, 2 bin 241 gram kubar esrar, 1 kilo 42 gram metamfetamin, 7 gram sentetik kannabinoid bonzai, 2 gram kokain, 96 kök kenevir bitkisi, 20 gram kenevir tohumu, 3 adet av tüfeği, 7 adet çadır, 5 adet elektronik terazi, 5 adet tabanca, 347 adet tabanca mühimmatı ve 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken, 47 şüpheli hakkında ise yasal işlem yapıldı.

Ankara'da jandarmadan geniş çaplı operasyon: Çok sayıda gözaltı var

KAÇAKÇILAR GÖZALTINDA

Ankara İl Jandarma Komutanlığı, koordinesinde, Ankara ve ilçelerinde Türkiye'ye kaçak yollarla sokulan malzemelerin ticaretini yapan ve nakleden kişileri yakalamak için çalışma başlattı. 

Operasyonlarda; 1 adet tabanca, 1 adet tabanca şarjörü, 9 adet 9 mm çapında tabanca fişeği, 2 adet dedektör, 29 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda gözaltına alınan 11 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Ankara'da jandarmadan geniş çaplı operasyon: Çok sayıda gözaltı var

6 FAİLİ MEÇHUL SİBER OLAY AYDINLATILDI

Öte yandan İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 396 yasa dışı bahis sitesine de erişim engeli getirildi. Ayrıca 2026 yılında meydana gelen 6 tane faili meçhul siber olay aydınlatıldı.

798 sosyal medya/URL adresinde yapılan incelemede yasadışı bahis oynanmasına imkan sağladığı tespit edilen 396 yasa dışı bahis sitesinin, oltalama yöntemiyle dolandırıcılık yapan 5 sitenin ve müstehcen içerikli paylaşım yapan 79 internet sitesine erişim engellendi.

Ayrıca 2026 yılında meydana gelen faili meçhul siber olaylarının aydınlatılması kapsamında; ilçesinde 2, Etimesgut ilçesinde 3 ve Çankaya ilçesinde 1 tane olmak üzere toplamda 6 nitelikli dolandırıcılık olayı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aydınlatıldı. Bahse konu 6 faili meçhul olayı işlediği tespit edilen 7 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Ankara'da jandarmadan geniş çaplı operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından konuya ilişkin açıklamada, "Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere, yasaların verdiği yetki ve sorumluluk bilinci ile hız kesmeden aynı kararlılıkla devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

ETİKETLER
#jasat
#yenimahalle
#Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
#Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
#Ankara İl Jandarma Komutanlığı
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.