Ankara'da jandarma ekipleri, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için peş peşe operasyonlara imza attı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Ankara'da jandarmadan geniş çaplı operasyon: Çok sayıda gözaltı var Ankara'da jandarma ekipleri tarafından yürütülen operasyonlarda aranan 169 kişi yakalanırken, uyuşturucu, kaçakçılık ve siber suçlara yönelik önemli sonuçlar elde edildi. Haklarında yakalama emri bulunan, aralarında çeşitli suçlardan arananların da olduğu toplam 169 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Uyuşturucu operasyonlarında çok sayıda uyuşturucu madde, silah ve teçhizat ele geçirilirken 47 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Kaçakçılıkla mücadele kapsamında silah, mühimmat, dedektör ve kazı malzemeleri ele geçirilerek gözaltına alınan 11 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Siber alanda 396 yasa dışı bahis sitesi, 5 oltalama sitesi ve 79 müstehcen siteye erişim engeli getirildi. Yenimahalle, Etimesgut ve Çankaya'da gerçekleşen 6 faili meçhul nitelikli dolandırıcılık olayı aydınlatıldı ve 7 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

ARAMA KAYDI BULUNAN 169 KİŞİ YAKALANDI

Ankara İl Jandarma Komutanlığı, suçların önlenmesi ve adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan asayiş ve diğer suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde ilçe jandarma komutanlıkları ile birlikte operasyon gerçekleştirdi.

Aralarında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, kasten öldürme, bilişim sistemlerini banka veya kredi kurumlarını araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma, taksirle ölüme neden olma, vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından arananların da bulunduğu şüphelilerin yakalanması için harekete geçildi.

20 yıl ve üzeri hapis cezasıyla aranan 1 kişi, 10 yıl ve 20 yıl arası hapis cezasıyla aranan 9 kişi, 5 yıl ve 10 yıl arası hapis cezasıyla aranan 25 kişi, 2 yıl ve 5 yıl arası hapis cezasıyla aranan 55 kişi, 2 yıl altı hapis cezasıyla aranan 79 kişi olmak üzere toplamda 169 kişi yakalandı. Yakalanan şüpheliler adli makamlara sevk edildi.

ZEHİR TACİRLERİNE DARBE

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Ankara ve ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik de operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonlar neticesinde; 1440 adet hap, 2 bin 320 gram skunk, 2 bin 241 gram kubar esrar, 1 kilo 42 gram metamfetamin, 7 gram sentetik kannabinoid bonzai, 2 gram kokain, 96 kök kenevir bitkisi, 20 gram kenevir tohumu, 3 adet av tüfeği, 7 adet çadır, 5 adet elektronik terazi, 5 adet tabanca, 347 adet tabanca mühimmatı ve 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken, 47 şüpheli hakkında ise yasal işlem yapıldı.

KAÇAKÇILAR GÖZALTINDA

Ankara İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Ankara ve ilçelerinde Türkiye'ye kaçak yollarla sokulan malzemelerin ticaretini yapan ve nakleden kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Operasyonlarda; 1 adet tabanca, 1 adet tabanca şarjörü, 9 adet 9 mm çapında tabanca fişeği, 2 adet dedektör, 29 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda gözaltına alınan 11 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

6 FAİLİ MEÇHUL SİBER OLAY AYDINLATILDI

Öte yandan İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 396 yasa dışı bahis sitesine de erişim engeli getirildi. Ayrıca 2026 yılında meydana gelen 6 tane faili meçhul siber olay aydınlatıldı.

798 sosyal medya/URL adresinde yapılan incelemede yasadışı bahis oynanmasına imkan sağladığı tespit edilen 396 yasa dışı bahis sitesinin, oltalama yöntemiyle dolandırıcılık yapan 5 sitenin ve müstehcen içerikli paylaşım yapan 79 internet sitesine erişim engellendi.

Ayrıca 2026 yılında meydana gelen faili meçhul siber olaylarının aydınlatılması kapsamında; Yenimahalle ilçesinde 2, Etimesgut ilçesinde 3 ve Çankaya ilçesinde 1 tane olmak üzere toplamda 6 nitelikli dolandırıcılık olayı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aydınlatıldı. Bahse konu 6 faili meçhul olayı işlediği tespit edilen 7 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından konuya ilişkin açıklamada, "Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere, yasaların verdiği yetki ve sorumluluk bilinci ile hız kesmeden aynı kararlılıkla devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi.