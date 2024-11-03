Ankara'da kafa kafaya çarpışan otomobil kazasında üzen haber: 3 ölü

03 Kasım 2024 15:03 - Güncelleme : 03 Kasım 2024 15:03

Ankara'da kafa kafaya çarpışan otomobil kazasında 3 kişi hayatını kaybetti. Ankara'dan Polatlı istikametine eşi ve 1'i bebek 2 çocuğuyla seyir halinde olan Hakan İ. Kontrolündeki araç ile ters yönden Ankara istikametine giden 34 yaşındaki Ramazan Güven idaresindeki otomobil çarpıştı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ankara’da saat 07.30 sıralarında E-90 kara yolunun Balıkuyumcu köyü mevkinde kaza meydana geldi. Ankara’dan Polatlı istikametine seyreden araç ile ters yönden gelen otomobil çarpıştı.

OTOMOBİLLER HURDAYA DÖNDÜ

Kaza sonucunda çarpışan otomobiller hurda yığınına dönerken, yol da ulaşıma kapatıldı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinden yaptığı kontrolde, ters yönden gelen Ramazan Güven ile otomobil sürücüsü Hakan İ. ve eşi Esmanur İ. hayatını kaybetti.

Otomobilde bulunan K.İ. (10) ve E.İ. (2) kardeşler ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Cenazeler ise Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kazanın yaşandığı yolda trafik, bir süre yan yoldan sağlanırken çalışmaların ardından trafik normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.