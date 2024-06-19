Ankara'da kahreden olay! 3 kardeş feci şekilde can verdi

19 Haziran 2024 19:15 - Güncelleme : 19 Haziran 2024 19:19

Başkent Ankara'da öğle saatlerinde yürekleri dağlayan bir olay yaşandı. Serinlemek için baraja bağlanan dereye giren 3 kardeş hayatını kaybetti.

Piknik için Kızılcahamam ilçesindeki Pazar Mahallesi'ne giden Suriye uyruklu kardeşler Muhammed (21), Ali (18) ve Ahmet Erzinga (18), serinlemek amacıyla Kurtboğaz Barajı'na bağlanan Pazar Deresi'ne girdi.

3 KARDEŞ SUDA KAYBOLDU

Akıntıya kapılan 3 kişinin suda çırpındığını gören baraj kenarında piknik yapan vatandaşlar yardıma koştu. Kardeşler bir süre sonra suda kayboldu.

DEREDEN CANSIZ BEDENLERİ ÇIKTI

İhbar üzerine olay yerine dalgıç polisler, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kurtarma botuyla arama yapan polis ve AFAD ekipleri, 3 kişinin cansız bedenine ulaştı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Hayatını kaybeden kişilerin cansız bedeninin çıkarıldığına şahit olan aileler gözyaşlarına boğuldu. Aileler, olay yerinde sinir krizi geçirdi. Fenalık geçiren ailelere 112 sağlık ekipleri müdahale etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.