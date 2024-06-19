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Ankara'da kahreden olay! 3 kardeş feci şekilde can verdi

Editör: Onur Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
19 Haziran 2024 19:15 - Güncelleme : 19 Haziran 2024 19:19

Ankara'da serinlemek için baraja bağlanan dereye giren 3 kardeş, bir süre sonra gözden kayboldu. Yapılan aramalar sonucu Suriye uyruklu kardeşlerin cansız bedeni bulundu. Gözyaşlarına boğulan aile yakınları ise sinir krizi geçirdi.

Başkent Ankara'da öğle saatlerinde yürekleri dağlayan bir olay yaşandı. Serinlemek için baraja bağlanan dereye giren 3 kardeş hayatını kaybetti.

Piknik için Kızılcahamam ilçesindeki Pazar Mahallesi'ne giden Suriye uyruklu kardeşler Muhammed (21), Ali (18) ve Ahmet Erzinga (18), serinlemek amacıyla Kurtboğaz Barajı'na bağlanan Pazar Deresi'ne girdi. 

Ankara'da kahreden olay! 3 kardeş feci şekilde can verdi - 1. Resim

3 KARDEŞ SUDA KAYBOLDU

Akıntıya kapılan 3 kişinin suda çırpındığını gören baraj kenarında piknik yapan vatandaşlar yardıma koştu. Kardeşler bir süre sonra suda kayboldu.

Ankara'da kahreden olay! 3 kardeş feci şekilde can verdi - 1. Resim

DEREDEN CANSIZ BEDENLERİ ÇIKTI

İhbar üzerine olay yerine dalgıç polisler, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kurtarma botuyla arama yapan polis ve AFAD ekipleri, 3 kişinin cansız bedenine ulaştı.

Ankara'da kahreden olay! 3 kardeş feci şekilde can verdi - 2. Resim

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Hayatını kaybeden kişilerin cansız bedeninin çıkarıldığına şahit olan aileler gözyaşlarına boğuldu. Aileler, olay yerinde sinir krizi geçirdi. Fenalık geçiren ailelere 112 sağlık ekipleri müdahale etti.

Ankara'da kahreden olay! 3 kardeş feci şekilde can verdi - 3. Resim

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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