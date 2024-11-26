Ankara'da kardeş vahşeti! Ablasını bıçaklayıp balkondan atladı

26 Kasım 2024 15:08 - Güncelleme : 26 Kasım 2024 16:48

Ankara'da meydana gelen dehşete düşüren olayda 25 yaşındaki E.Ş ile ablası Y.B.D. bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.Ş, ablasını bıçakla boğazından yaraladı. Abla ağır yaralanırken kardeş beşinci kattaki evlerinin balkonundan atladı. İşte tüm detaylar...

Yenidoğan çetesi bir kez daha hakim karşısında! Kan donduran ifadeler: 'Bebeğin öleceğini biliyorduk'

Yenidoğan çetesi bir kez daha hakim karşısında! Kan donduran ifadeler: 'Bebeğin öleceğini biliyorduk'

Vahşetin adresi bu kez Ankara​ oldu. İki kardeş​ arasında başlayan tartışma korkunç sonla bitti. Aynı evde yaşayan abla Y.B.D. ile 25 yaşındaki erkek kardeşi E.Ş. arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga​ çıktı. Kavganın alevlenmesi üzerine E.Ş., bıçakla saldırdığı ablasını boğazından yaraladı.

ABLASINI BIÇAKLADI ARDINDAN BALKONDAN ATLADI

Korkunç olayın ardından beşinci kattaki evinin balkonundan atladı. E.Ş.'nin, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı abla Y.B.D. ise ilk müdahalenin ardından hastaneye nakledildi. E.Ş. cesedi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna götürülürken polis ekiplerince olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KOMŞU DEHŞETE DÜŞÜREN OLAYLA İLGİLİ KONUŞTU

Korkunç olayla ilgili konuşan komşulardan Rabia Gündüz: "Abla ve kardeş yemek yiyormuş. Aralarında kavga çıkmış. Kardeşi ablasını bıçaklamış ve daha sonra kendisini aşağıya atmış. Bıçaklanan kadının yoğun bakımda olduğunu öğrendik. Saldırganla bazen köpeğini gezdirirdi. O zamanlar karşılaşırdık. Gözlemlediğim kadarıyla kibar insanlardı. Daha önce herhangi bir kavgalarına şahit olmamıştım. Atlayan saldırgan bir dükkanın önüne düşmüş. Çevredekiler sağlık ekiplerini çağırmış. Müdahale anında hayatını kaybetmiş" dedi.