Ankara'da kobra zehiri operasyonu: Kalem içine gizlenmiş

Kobra zehiri cezası nedir?

Zehirli Madde İmal ve Ticareti Suçu Nedir? (TCK 193) Madde 193 - (1) İçeriğinde zehir bulunan ve üretilmesi, bulundurulması veya satılması izne bağlı olan maddeyi izinsiz olarak üreten, bulunduran, satan veya nakleden kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.