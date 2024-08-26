Ankara'da komşular birbirine girdi! Silahlar çekildi, 3 kişi hayatını kaybetti

26 Ağustos 2024 04:30 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 04:35

Esenyurt'ta 2 grup arasında silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var

Esenyurt'ta 2 grup arasında silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var

Ankara'da gece saatlerinde hareketli anlar yaşandı. Keçiören ilçesi Yayla Mahallesinde iddialara göre birkaç gündür kavgalı olan komşular arasında gece saatlerinde tekrar kavga çıktı.

4 KİŞİYİ SİLAHLA VURDU

Olayda M.E. komşularına silahla ateş ederek M.Z., M.Ö., M.Z. ve Ş.Z.'yi vurdu. Bina sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerde M.Z., M.Ö. ve M.Z.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayda vurulan Ş.Z. ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgilini inceleme başlattı.