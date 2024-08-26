Ankara'da komşular birbirine girdi! Silahlar çekildi, 3 kişi hayatını kaybetti
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
26 Ağustos 2024 04:30 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 04:35
Ankara'nın Keçiören ilçesinde gece saatlerinde komşular arasında silahlı kavga çıktı. Olayda 3 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı. Polis ekipleri olayla ilgilini inceleme başlattı.
Ankara'da gece saatlerinde hareketli anlar yaşandı. Keçiören ilçesi Yayla Mahallesinde iddialara göre birkaç gündür kavgalı olan komşular arasında gece saatlerinde tekrar kavga çıktı.
4 KİŞİYİ SİLAHLA VURDU
Olayda M.E. komşularına silahla ateş ederek M.Z., M.Ö., M.Z. ve Ş.Z.'yi vurdu. Bina sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerde M.Z., M.Ö. ve M.Z.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Olayda vurulan Ş.Z. ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgilini inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı