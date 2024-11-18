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Ankara'da köpek saldırısına uğrayan çocuğun son hali dehşete düşürdü!

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
18 Kasım 2024 16:17 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 16:24

Ankara'da sokak köpeklerinin saldırdığı 13 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı. Tedavisi devam eden çocuğun son hali tüyler ürpertti. Vücudunda derin yaralar oluşan çocuğun hayati tehlikesinin olmadığı açıklandı.

Çubuk​ ilçesinin Gökçedere Mahallesinde yaşanan olay dehşete düşürdü. Dedesinin evine gitmeye çalışan 13 yaşındaki Alperen T.'ye ormanlık alanda köpek saldırdı. çocuğun son hali dehşete düşürdü. 

SON HALİ ORTAYA ÇIKTI

O sırada bölgeden geçen bir vatandaşın duruma müdahale etmesiyle kurtarılan çocuk ailesi tarafından Çubuk'ta yer alan Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine götürüldü. Vücudunun çeşitli yerlerine aldığı derin ısırıklar sebebiyle yaralanan çocuk buradaki müdahalenin ardından Etlik Şehir Hastanesine nakledildi. Çocuğun son hali tüyler ürpertti. Yaraların derinliği dikkat çekti. 

Hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilen çocuğun bir süre doktorların gözetimi altında tutulacağı aktarıldı.Ankara'da köpek saldırısına uğrayan çocuğun son hali dehşete düşürdü! - 1. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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