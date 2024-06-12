Ankara'da korkunç kaza! Anne - kız hayatını kaybetti

12 Haziran 2024 09:56 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 09:59

Korkunç kaza Ankara Kızılcahamam’da meydana geldi. M.Ö.’nün kullandığı otomobil kontrolden çıkarak takla attı.

Otomobil metrelerce sürüklendikten sonra durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Durkız Akbaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kızı Filiz Akbaş ise nakledildiği hastanede hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.