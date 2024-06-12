Ankara'da korkunç kaza! Anne - kız hayatını kaybetti
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
12 Haziran 2024 09:56 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 09:59
Ankara’da kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kahreden kazada anne ile kızı hayatını kaybetti.
Korkunç kaza Ankara Kızılcahamam’da meydana geldi. M.Ö.’nün kullandığı otomobil kontrolden çıkarak takla attı.
Otomobil metrelerce sürüklendikten sonra durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Durkız Akbaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kızı Filiz Akbaş ise nakledildiği hastanede hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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