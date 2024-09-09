Ankara'da korkunç olay! Kahvaltıya çağıran kayınpederini bıçaklayarak öldürdü

09 Eylül 2024 15:17 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 15:35

Ankara'nın Etimesgut ilçesi yaşana olay kan dondurdu. Cemil Cesur, kahvaltıya davet ettiği damadı tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olayın nedeni henüz bilinmezken, damat gözaltına alındı.

Etimesgut ilçesi Süvari Mahallesi’nde yaşanan olayda, Cemil Cesur, damadı Y.E.'yi kahvaltıya davet etti. Kahvaltı yaparken ikili arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Büyüyen tartışmada, damat Y.E., kayınpederi Cesur'u bıçaklamaya başladı. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, Cemil Cesur'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinden kaçmaya çalışan zanlı Y.E., Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

"DAMAT, KAYINBİRADERİNİ BIÇAKLAMIŞ"

Olayı binaya polis ve sağlık ekipleri girince fark ettiklerini belirten esnaf İbrahim Yıldız, “Kayınpeder, damadı kahvaltıya davet etmiş. Daha sonrasında tartışmışlar, damat kayınpederini öldürmüş. O arada da polisler yakalıyor. O sırada binada düğün vardı. İkisi de birbirine karıştı." Düğündeki insanlarla cenaze evindeki insanlar birbirine karıştı. Kimse ne olduğunu anlamadı” ifadelerini kullandı.