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Ankara'da korkutan yangın! 4 tarihi ev alev alev yandı

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
18 May 2024 08:36 - Güncelleme : 18 May 2024 08:37

Ankara’da sabah saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Yangın sonucu 4 tarihi ev tamamen yandı. Yangında can kaybı ve yaralanan olmadı.

Ankara'da sabah saat 05.30’da sıralarında Beytepe mahallesinde yangın paniği yaşandı. Hızla büyüyen yangın diğer yapılara da sıçradı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının büyümesi sonucu ilçenin mirası olarak görülen 4 tarihi ev tamamen yandı.

4 EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangını söndürmek için çevre ilçelerden takviye ekipler olay yerine sevk edildi. Yangın sonucu 4 ev kullanılamaz hale gelirken olayda yaralanan olmadı. Yangın sonrası soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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