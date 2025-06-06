Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

Ankara’da kurban pazarında gece mesaisi

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki kurban pazarı gece saatlerinde de hareketli geçti. Anadolu'nun dört bir yanından kurbanlıklarını satmak için gelen besiciler, güneş doğmadan başladıkları mesailerine devam ediyor...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.06.2025
saat ikonu 00:05
|
GÜNCELLEME:
06.06.2025
saat ikonu 00:05

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde, kurban pazarında çalışan besiciler gündüz başlayan mesailerine gece de devam etti. Kurban Bayramı dolayısıyla Anadolu'nun çeşitli şehirlerinde kurbanlıklarını satmak için Ankara'ya gelen besiciler, güne erken saatlerde başlayıp, gece de mesailerine devam ediyor.

Ankara’da kurban pazarında gece mesaisi

PAZARLIK DEVAM EDİYOR

Kurban pazarı, gün batımından sonra da alıcıların uğrak noktası olurken, pazara gelen alıcılar, besicilerle pazarlık yapmaya devam ediyor. Başka şehirlerden gelerek tüm günlerini pazarda geçiren besiciler, yoğunluğu atlattıkları gece saatlerinde semaverde çay demliyor, diğer besicilerle sohbet ederek geçiriyor.

Ankara’da kurban pazarında gece mesaisi

"EVİMİZ GİBİ"

Ankara’ya gelen besici, "Bu sene de hayırlısıyla 2025 kurbanlıklarımız bitti. Ankara’ya, Yakacık Yenimahalle’ye getirdik. Müşterilerimize çok teşekkür ederiz. Güzel geçti. 2026’da buluşmak dileğiyle" dedi.
Kars’tan Ankara’ya gelen bir başka besici ise Ankara’yı artık evi gibi gördüğünü söyleyerek, "Ankara güzel, hep gelip gidiyorum. Ankara benim evim gibi" diye konuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ankara'da gelin adaylarına ‘koç gönderme' geleneği: Özenle süsleniyor!
ETİKETLER
#Ankara
#et fiyatları
#fiyatlar
#fiyatlar düştü
#Harita
#Kelime Grubu
#kurban bayramı
#kurban pazarı
#Besiciler
#Ankara Yenimahalle
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.