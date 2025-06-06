Ankara’da kurban pazarında gece mesaisi

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki kurban pazarı gece saatlerinde de hareketli geçti. Anadolu'nun dört bir yanından kurbanlıklarını satmak için gelen besiciler, güneş doğmadan başladıkları mesailerine devam ediyor...

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde, kurban pazarında çalışan besiciler gündüz başlayan mesailerine gece de devam etti. Kurban Bayramı dolayısıyla Anadolu'nun çeşitli şehirlerinde kurbanlıklarını satmak için Ankara'ya gelen besiciler, güne erken saatlerde başlayıp, gece de mesailerine devam ediyor.

PAZARLIK DEVAM EDİYOR

Kurban pazarı, gün batımından sonra da alıcıların uğrak noktası olurken, pazara gelen alıcılar, besicilerle pazarlık yapmaya devam ediyor. Başka şehirlerden gelerek tüm günlerini pazarda geçiren besiciler, yoğunluğu atlattıkları gece saatlerinde semaverde çay demliyor, diğer besicilerle sohbet ederek geçiriyor.

"EVİMİZ GİBİ"

Ankara’ya gelen besici, "Bu sene de hayırlısıyla 2025 kurbanlıklarımız bitti. Ankara’ya, Yakacık Yenimahalle’ye getirdik. Müşterilerimize çok teşekkür ederiz. Güzel geçti. 2026’da buluşmak dileğiyle" dedi.

Kars’tan Ankara’ya gelen bir başka besici ise Ankara’yı artık evi gibi gördüğünü söyleyerek, "Ankara güzel, hep gelip gidiyorum. Ankara benim evim gibi" diye konuştu.