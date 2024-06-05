Ankara'da lise öğrencisi intihar etti! Öğretmen baskısı iddiasına valilikten açıklama geldi

05 Haziran 2024 13:04 - Güncelleme : 05 Haziran 2024 13:30

Hiç kimse sakinleştiremedi! Yayaya çarpan motosikletli hüngür hüngür ağladı

Hiç kimse sakinleştiremedi! Yayaya çarpan motosikletli hüngür hüngür ağladı

Ankara'nın Keçiören ilçesindeki bir lisede okuyan kız öğrencinin intihar etmesiyle ilgili yeni gelişme yaşandı. Genç kızın 'Erik Dalı' türküsüyle dans edip video çektiği için öğretmeni tarafından azarlandığı ve tehdit edildiği gerekçesiyle intihar ettiği iddia edilmişti.

Söz konusu iddialar üzerine Ankara Valiliğinden açıklama geldi. İddiaları yalanlayan valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

"Bazı basın yayın organları ile sosyal medya platformlarında paylaşılan ‘Ankara Keçiören’deki bir lisemizde öğrencimizin Erik Dalı türküsü eşliğinde video çektiği için öğretmeni ve okul idaresi tarafından baskı gördüğü ve intihar ettiği’ iddiası, gerçeği yansıtmamaktadır.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Son derece üzücü bu olayla ilgili valiliğimizce gerekli inceleme soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca olayın adli boyutu nedeniyle de adli mercilerce tahkikat tüm boyutlarıyla sürdürülmektedir. Konunun hassasiyetine binaen öğrencilerimize yönelik gerekli rehberlik çalışmalarına devam edilmektedir.

Yaşanan elim olayla ilgili inceleme ve soruşturmalar tamamlandığında kamuoyuna gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır. Öte yandan, basın ve yayın organları ile sosyal medya kullanıcılarının da bu tür konularda pedagojik, ahlaki ve hukuki boyutu göz önünde bulundurarak hassasiyet göstermeleri önem arz etmektedir."