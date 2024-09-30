Ankara’da metro sabotajı kamerada! Görüntüler güvenlik kamerasında

30 Eylül 2024 09:17 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 09:23

Kentteki metroların yürüyen merdivenlerine ve asansörlerine kasıtlı zarar veren kişiler güvenlik kamerasına yakalandı.

Ankara​'da metrolara yönelik düzenlenen sabotaj güvenlik kameralarınca kayıt altına alındı. Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Büyükşehir Belediye Başkanı​ Mansur Yavaş​, yürüyen merdivenlere ve asansörlere kasıtlı olarak zarar veren bu kişiler hakkında yasal işlem başlatacaklarını duyurdu.

"HEP BİRLİKTE SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Video kayıtlarında, kimliği tespit edilemeyen kişilerin, çalışmakta olan yürüyen merdivenlerin acil durdurma düğmesine basarak sistemi devre dışı bıraktıkları anların yar aldığı görüldü. Yavaş, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Değerli vatandaşlarım, Ankara genelindeki yürüyen merdivenlere ve asansörlere kasıtlı zarar veren kişiler hakkında yasal işlem başlatacağız. Kamuya hizmet eden bu araçları 7/24 gözetliyor ve mağduriyet yaşanmaması için kararlılıkla çalışıyoruz. Kamu malı gelecek nesillere mirasımızdır, hep birlikte sahip çıkacağız" ifadelerine yer verdi.

Yavaş açıklamasının sonunda bir bilgilendirme mesajına da yer vererek, "Asansör ve yürüyen merdivenlerde herhangi bir arıza oluşması durumunda 0534 010 19 17 numaralı arıza hattını ya da Başkent 153’ü arayarak bize ulaşabilirsiniz" dedi.