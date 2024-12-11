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Ankara'da metro yangını! Yolcular dumanlar altında kaçmaya çalıştı

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
11 Aralık 2024 19:08 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 00:10

Son dakika haberine göre Ankara'da metro durağında patlama meydana geldi. Yolcular yükselen dumanların arasından tahliye edilmeye çalışıldı.

Ankara​'da Batıkent metro durağında, elektrik kablolarında patlama​ meydana geldi. İhbar​ üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ray hattındaki yangına müdahale edildi.

Ankara'da metro yangını! Yolcular dumanlar altında kaçmaya çalıştı - 1. Resim

Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, güvenlik gerekçesiyle yolcular istasyondan tahliye edildi.

Ankara'da metro yangını! Yolcular dumanlar altında kaçmaya çalıştı - 2. Resim

EGO Genel Müdürlüğü, arızanın onarımı süresince Batıkent, Batımerkez ve Botanik istasyonlarında metro hizmetinin durdurulduğunu açıkladı. Tahliye edilen yolcuların mağduriyet yaşamaması için bölgeye otobüs seferleri yönlendirildi.

Ankara'da metro yangını! Yolcular dumanlar altında kaçmaya çalıştı - 1. Resim

Arızanın giderilmesinin ardından metro seferleri normale döndü.

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Kaynak: tgrthaber.com
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