Ankara'da metro yangını! Yolcular dumanlar altında kaçmaya çalıştı
Son dakika haberine göre Ankara'da metro durağında patlama meydana geldi. Yolcular yükselen dumanların arasından tahliye edilmeye çalışıldı.
Ankara'da Batıkent metro durağında, elektrik kablolarında patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ray hattındaki yangına müdahale edildi.
Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, güvenlik gerekçesiyle yolcular istasyondan tahliye edildi.
EGO Genel Müdürlüğü, arızanın onarımı süresince Batıkent, Batımerkez ve Botanik istasyonlarında metro hizmetinin durdurulduğunu açıkladı. Tahliye edilen yolcuların mağduriyet yaşamaması için bölgeye otobüs seferleri yönlendirildi.
Arızanın giderilmesinin ardından metro seferleri normale döndü.