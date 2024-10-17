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Ankara'da minibüste mide bulandıran taciz! Genç kız o anları saniye saniye kaydetti: Sapığın tam 26 suç kaydı varmış

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
17 Ekim 2024 11:26 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 11:30

Ankara'da minibüste bir sapık, ön koltukta oturan 17 yaşındaki kızı taciz etti. Cezaevinden izinli çıktığı belirlenen sapığın 26 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Ankara​'da bir minibüste kaydedilen görüntüler mide bulandırdı. Minibüste 17 yaşındaki genç kızın arka koltuğuna oturan sapık, eliyle taciz etmeye başladı. Taciz edildiği anları cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydeden genç kızın sinirden sesi titredi. Genç kız​, minibüste 'sapık' diye bağırmaya başladı. 

CİNSEL TACİZDEN 9 SUÇ KAYDI 

Sosyal medyada gündeme oturan görüntülerden sonra Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Zanlının Yozgat Cezaevi'nden izinli olarak çıktığı, 26 ayrı suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı. 

Sapığın "cinsel taciz ve cinsel saldırı" suçundan 9 kaydı olduğu ortaya çıktı. 

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Kaynak: Tgrthaber.com
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Elif17 Ekim 2024 11:36

Bu ne kadar korkunç ya insanlara bu kadar güvenememek gerçekten üzücü, umarım adalete kavuşur ve böyle bir şey hiç başkasına olmaz

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