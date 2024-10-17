Ankara'da minibüste mide bulandıran taciz! Genç kız o anları saniye saniye kaydetti: Sapığın tam 26 suç kaydı varmış

17 Ekim 2024 11:26 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 11:30

Ankara'da minibüste bir sapık, ön koltukta oturan 17 yaşındaki kızı taciz etti. Cezaevinden izinli çıktığı belirlenen sapığın 26 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.