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Ankara'da minik elektrikli araç bir anda alev aldı! Yoldan geçenler müdahale etti

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
09 Temmuz 2024 20:33 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 20:38

Ankara'da hareket halindeki minik elektrikli araç bir anda yanmaya başladı. Çevredeki vatandaşların müdahale etmesiyle söndürüldü.

Keçiören ilçesindeki Bağlarbaşı Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir sebepten elektrikli araçta yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, çevredeki vatandaşlar yangın tüpüyle alevlere müdahale etti. Yangın sonucu araçta maddi hasar oluştu.

Ankara'da minik elektrikli araç bir anda alev aldı! Yoldan geçenler müdahale etti - 1. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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