Ankara'da minik elektrikli araç bir anda alev aldı! Yoldan geçenler müdahale etti

09 Temmuz 2024 20:33 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 20:38

Keçiören ilçesindeki Bağlarbaşı Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir sebepten elektrikli araçta yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, çevredeki vatandaşlar yangın tüpüyle alevlere müdahale etti. Yangın sonucu araçta maddi hasar oluştu.