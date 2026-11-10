Ankara'da okullar tatil mi? 11 Kasım Çarşamba Ankara okul var mı, Valilik açıklama yaptı mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kar yağışı ve buzlanma uyarılarının ardından “Ankara'da yarın okullar tatil mi?”, “11 Kasım Ankara'da okul var mı?” soruları gündeme geldi. Peki, Ankara Valiliği okulların tatil edilmesine ilişkin açıklama yaptı mı?

ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

11 Kasım 2026 Çarşamba günü için Ankara genelinde açıklanmış resmi bir kar tatili kararı bulunmuyor. Mevcut bilgiler doğrultusunda Ankara'da eğitim öğretim faaliyetlerinin normal takviminde devam etmesi bekleniyor.

Ankara Valiliği tarafından il genelindeki okulların tatil edildiğine ilişkin bir duyuru yapılması halinde kararın resmi kanallar aracılığıyla paylaşılması bekleniyor. Öğrencilerin ve velilerin güncel duyuruları Ankara Valiliği ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünün resmi internet siteleri ve sosyal medya hesaplarından takip etmesi gerekiyor.

ANKARA VALİLİĞİ KAR TATİLİ AÇIKLAMASI

Ankara Valiliği tarafından 11 Kasım Çarşamba günü için okulların tatil edildiğine ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Kar yağışı, buzlanma ve ulaşım koşullarına bağlı olarak alınabilecek yeni kararlar yakından takip ediliyor.

Valilikten olası bir tatil duyurusu gelmesi durumunda Ankara'daki okulların eğitim durumuna ilişkin ayrıntıların açıklanması bekleniyor.

KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre öğrenciler, 13 Kasım 2026 Cuma günü derslerin sona ermesinin ardından birinci dönem ara tatiline çıkacak. Ara tatil 16-20 Kasım tarihleri arasında uygulanacak.

Öğrenciler, hafta sonlarıyla birlikte toplam 9 gün tatil yapacak. Eğitim öğretim faaliyetleri ise 23 Kasım 2026 Pazartesi günü yeniden başlayacak.