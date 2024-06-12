Ankara'da ormanlık alanlara girişler yasaklandı

12 Haziran 2024 12:00 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 12:05

Türkiye'nin dört bir yanı mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıklarıyla mücadele ediyor. 40 derecenin üzerine çıkan sıcaklıklar nedeniyle birçok valilik ek önlemler alındığını duyurdu.

Alınan önlemler kapsamında 27 ilde ormanlara girişler yasaklandı. Orman yangını riskinin artması nedeniyle vatandaşlar artık ormanlık alanlara giremeyecek.

ANKARA'DA DA YASAKLANDI

Ankara'da orman yangınlarının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında ormanlık alanlara girişler 15 Haziran-30 Eylül tarihleri arasında yasaklandı.