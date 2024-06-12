Ankara'da ormanlık alanlara girişler yasaklandı
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
12 Haziran 2024 12:00 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 12:05
Başkent'te 15 Haziran-30 Eylül tarihleri arasında ormanlık alanlara giriş yasaklandı.
Türkiye'nin dört bir yanı mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıklarıyla mücadele ediyor. 40 derecenin üzerine çıkan sıcaklıklar nedeniyle birçok valilik ek önlemler alındığını duyurdu.
Alınan önlemler kapsamında 27 ilde ormanlara girişler yasaklandı. Orman yangını riskinin artması nedeniyle vatandaşlar artık ormanlık alanlara giremeyecek.
ANKARA'DA DA YASAKLANDI
Ankara'da orman yangınlarının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında ormanlık alanlara girişler 15 Haziran-30 Eylül tarihleri arasında yasaklandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı