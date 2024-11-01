Ankara'da palet deposunda yangın! Rüzgar nedeniyle alevler yayıldı

01 Kasım 2024 02:57 - Güncelleme : 01 Kasım 2024 03:08

Ankara'nın Altındağ ilçesinde açık alanda bulunan palet deposunda yangın çıktı. Rüzgar nedeniyle alevler, yan tarafta bulunan eve sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangın kontrol altına alındı.

Ankara'da gece saatlerinde korkunç bir yangın çıktı. Altındağ ilçesine bağlı Başpınar Mahallesinde bulunan boş arsada depolanan ahşap paletlerden alevler yükseldi. Alevler, kısa sürede rüzgarın da etkisiyle yan taraftaki eve sıçradı.

Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

BÖLGEYİ DUMAN KAPLADI

Yangın nedeniyle bölge yoğun duman ile kaplandı. Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Alevlerin sıçradığı evde bulunan 2 kişinin yangın büyümeden dışarı çıktıkları öğrenildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.