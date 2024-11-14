Ankara’da panelvan faciası: Kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti: 1 ölü, 1 ağır yaralı

14 Kasım 2024 02:58 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 03:03

Ankara’nın Altındağ ilçesinde panelvan araç kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasında daldı. Feci kazada ışıkta bekleyen motosikletin sürücüsü hayatını kaybederken bir kişi ise ağır yaralandı.

Yozgat’ta kahreden kaza! Minibüs otomobille çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Yozgat’ta kahreden kaza! Minibüs otomobille çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Ankara’nın Altındağ ilçesine bağlı Talatpaşa Bulvarı'nda akşam saatlerinde feci bir kaza meydana geldi. Bir panelvan araç duramayarak kırmızı ışıkta bekleyen 3 otomobil ve 1 motosiklete çarptı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken bir kişi ise ağır yaralandı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.