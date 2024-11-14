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Ankara’da panelvan faciası: Kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
14 Kasım 2024 02:58 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 03:03
Ankara’da panelvan faciası: Kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Ankara’nın Altındağ ilçesinde panelvan araç kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasında daldı. Feci kazada ışıkta bekleyen motosikletin sürücüsü hayatını kaybederken bir kişi ise ağır yaralandı.

Ankara’nın Altındağ ilçesine bağlı Talatpaşa Bulvarı'nda akşam saatlerinde  feci bir kaza meydana geldi. Bir panelvan araç duramayarak kırmızı ışıkta bekleyen 3 otomobil ve 1 motosiklete çarptı.

Ankara’da panelvan faciası: Kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti: 1 ölü, 1 ağır yaralı - 1. Resim

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken bir kişi ise ağır yaralandı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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