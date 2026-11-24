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İstanbul
Ankara'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri peş peşe operasyonlar düzenledi.
16-22 Kasım tarihlerinde yürütülen sanal devriye ve açık kaynak araştırma faaliyetleri kapsamında, 793 sosyal medya hesabı ve URL adresi incelendi.
İncelemeler sonucunda, 342 internet sitesinin yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağladığı, 5 internet sitesinde oltalama yöntemiyle dolandırıcılık yapıldığı, 60 internet sitesinin ise müstehcen içerikli paylaşımlarda bulunduğu belirlendi. Siber Güvenlik Başkanlığına bildirilen söz konusu internet sitelerine erişim engeli getirildi.
Öte yandan Ankara'da Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde, İlçe Jandarma Komutanlıklarınca, "asayiş ve diğer suçlardan aranan" kişilerin yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda, 10 ila 20 yıl hapis cezası bulunan 11 kişi, 5 ila 10 yıl hapis cezası bulunan 22 kişi, 2 ila 5 yıl hapis cezası bulunan 56 kişi, 2 yılın altında hapis cezası bulunan 72 kişi yakalandı. Yakalanan 161 hükümlü, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
Başkentte ayrıca uyuşturucu tacirleri ve kaçakçılara yönelik de operasyon gerçekleştirildi.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, çeşitli miktar ve farklı türlerde uyuşturucuya el konuldu. Gözaltına alınan 8 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Jandarma ekipleri ülkeye kaçak yollarla sokulan malzemelerin ticaretini yapan ve nakleden kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Düzenlenen operasyonlarda, 20 elektronik sigara, 7 bin 460 içi tütün doldurulmuş makaron, 97 paket kaçak sigara, 451 litre kaçak alkol ele geçirildi. Yakalanan 8 şüpheli hakkında işlem uygulandı.