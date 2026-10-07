Ankara'nın Pursaklar ilçesinde uygulama yapan polis ve bekçiler, 3 kişinin bulunduğu bir aracı kimlik kontrolü için durdurdu. Bu sırada araçtan inen bir şahıs, güvenlik güçlerine ateş açtı.

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HABERİN ÖZETİ Ankara'da polislere silahlı saldırı: 1 polis şehit oldu Ankara'nın Pursaklar ilçesindeki bir uygulama noktasında durdurulan araçtan açılan ateş sonucu polis memuru Ahmet Türkoğlu şehit oldu. Pursaklar'da kimlik kontrolü için durdurulan 3 kişinin bulunduğu araçtaki bir şahıs güvenlik güçlerine ateş açtı. Açılan ateş sonucu polis memuru Ahmet Türkoğlu şehit düştü. Araçtaki şüphelilerden ikisi yakalandı. Polisi vuran saldırgan olaydan hemen sonra intihara teşebbüs etti ve tedavi altına alınan şahsın durumunun ağır olduğu bildirildi. Ankara Valisi Yakup Canbolat, olayın saat 23.25 sıralarında Karacaören TOKİ yolundaki uygulama noktasında gerçekleştiğini açıkladı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

BİR POLİS ŞEHİT

Vücuduna 2 kurşun isabet eden polis memuru Ahmet Türkoğlu ekiplerin müdahalesinin ardından Pursaklar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak Türkoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

SALDIRGAN İNTİHARA KALKIŞTI

Saldırganlardan ikisi yakalandı, polisi vuran şüpheli ise intihara teşebbüs etti. Tedavi altına alınan saldırganın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

ANKARA VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Ankara Valisi Yakup Canbolat, hastane önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, üzüntülü bir olayla karşılaştıklarını söyledi.

Saat 23.25 sıralarında Karacaören TOKİ yolundaki "şok" uygulama noktasında bir aracın durdurulduğunu anlatan Canbolat, aracın içerisinde 3 kişinin olduğunu, öndeki kişilerin kimlik kontrollerinin yapıldığı sırada arkadaki kişinin arabadan inerek polis memuruna 2 el ateş ettiğini söyledi.

Vali Canbolat, polis memuru Ahmet Türkoğlu'nun tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını belirterek, "Kahraman polisimiz maalesef şehit oldu. Araç kaçıyor, araçtaki 2 kişi elde, onlar alındı. Saldırıyı yapan fail de olaydan hemen sonra kendi kafasına sıkıyor. Ona da şu an müdahale ediliyor ama durumu ağır gözüküyor. Hepimize geçmiş olsun. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Başımız sağ olsun." diye konuştu.