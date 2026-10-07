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Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 01:04
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 02:15

Ankara'da polislere silahlı saldırı: 1 polis şehit oldu

Son dakika haberi: Ankara'nın Pursaklar ilçesinde uygulama noktasındaki polislere ateş açıldı. Çıkan çatışmada bir polis memuru şehit oldu. Ankara Valisi Yakup Canbolat saldırının ayrıntılarını açıkladı. Olayla ilgili 2 şüpheli yakalanırken, polisi vuran saldırganın intihara kalkışarak ağır yaralandığı öğrenildi.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
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KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 01:04
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 02:15

'nın ilçesinde uygulama yapan ve bekçiler, 3 kişinin bulunduğu bir aracı kimlik kontrolü için durdurdu. Bu sırada araçtan inen bir şahıs, güvenlik güçlerine ateş açtı.

HABERİN ÖZETİ

Ankara'da polislere silahlı saldırı: 1 polis şehit oldu

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
Ankara'nın Pursaklar ilçesindeki bir uygulama noktasında durdurulan araçtan açılan ateş sonucu polis memuru Ahmet Türkoğlu şehit oldu.
Pursaklar'da kimlik kontrolü için durdurulan 3 kişinin bulunduğu araçtaki bir şahıs güvenlik güçlerine ateş açtı.
Açılan ateş sonucu polis memuru Ahmet Türkoğlu şehit düştü.
Araçtaki şüphelilerden ikisi yakalandı.
Polisi vuran saldırgan olaydan hemen sonra intihara teşebbüs etti ve tedavi altına alınan şahsın durumunun ağır olduğu bildirildi.
Ankara Valisi Yakup Canbolat, olayın saat 23.25 sıralarında Karacaören TOKİ yolundaki uygulama noktasında gerçekleştiğini açıkladı.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
Ankara'da polislere silahlı saldırı: 1 polis şehit oldu

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Ankara'da polislere silahlı saldırı: 1 polis şehit oldu

BİR POLİS ŞEHİT

Vücuduna 2 kurşun isabet eden polis memuru Ahmet Türkoğlu ekiplerin müdahalesinin ardından Pursaklar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak Türkoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

SALDIRGAN İNTİHARA KALKIŞTI

Saldırganlardan ikisi yakalandı, polisi vuran şüpheli ise intihara teşebbüs etti. Tedavi altına alınan saldırganın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Ankara'da polislere silahlı saldırı: 1 polis şehit oldu

ANKARA VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Ankara Valisi Yakup Canbolat, hastane önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, üzüntülü bir olayla karşılaştıklarını söyledi.

Ankara'da polislere silahlı saldırı: 1 polis şehit oldu

Saat 23.25 sıralarında Karacaören TOKİ yolundaki "şok" uygulama noktasında bir aracın durdurulduğunu anlatan Canbolat, aracın içerisinde 3 kişinin olduğunu, öndeki kişilerin kimlik kontrollerinin yapıldığı sırada arkadaki kişinin arabadan inerek polis memuruna 2 el ateş ettiğini söyledi.

Ankara'da polislere silahlı saldırı: 1 polis şehit oldu

Vali Canbolat, polis memuru Ahmet Türkoğlu'nun tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını belirterek, "Kahraman polisimiz maalesef şehit oldu. Araç kaçıyor, araçtaki 2 kişi elde, onlar alındı. Saldırıyı yapan fail de olaydan hemen sonra kendi kafasına sıkıyor. Ona da şu an müdahale ediliyor ama durumu ağır gözüküyor. Hepimize geçmiş olsun. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Başımız sağ olsun." diye konuştu.

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ETİKETLER
#polis
#ankara
#Çatışma
#saldırgan
#pursaklar
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