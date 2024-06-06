Ankara'da caddeler göle döndü, sığındığı reklam tabelası ölümüne neden oldu

06 Haziran 2024 23:15 - Güncelleme : 06 Haziran 2024 23:57

Ankara’da akşam saatlerinde çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Başkent’te gün boyunca etkili olan sıcak hava, akşam üzeri yerini bulutlara bıraktı.

Ankara Valiliğinin, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre; Ankara il merkezinde önümüzdeki 2 saatlik periyotta gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat. Yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

REKLAM TABELASI VATANDAŞLARIN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Sincan Yenikent’te aniden meydana gelen fırtına sebebiyle reklam tabelası vatandaşların üzerine devrildi. Yenikent’te otobüs durağının olduğu yerde kuvvetli fırına reklam tabelasını devirdi.

Alınan bilgiye göre, Başkentte saat 21.30 sularında gök gürültülü sağanak yağış etkili olurken, Sincan ilçesi Menderes Mahallesi Alparslan Caddesi üzerinde yağmurdan korunmak isteyen 2 kişi, 10 metreye 5 metre ölçülerindeki bir tabelanın altına sığındı. Fırtınanın da etkisiyle yerinden kopan tabela yağmurdan kaçarak sığınan 2 kişinin üzerine düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Ayşe Yavuz (20) adlı kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralı diğer kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.