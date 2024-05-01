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01 May 2024 20:41 - Güncelleme : 01 May 2024 20:45

Ankara'da sağanak felaketi! Trafik durma noktasına geldi

Ankara, akşam saatlerinde feci bir sağanak yağışa maruz kaldı. Şehrin cadde ve sokakları sular altında kaldı ve trafik durma noktasına geldi.

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ankara'da sağanak yağış etkili oldu, sokaklar göle döndü. Ankara Valiliği tarafından daha önceden yapılan uyarılara rağmen, sağanak yağış büyük hasara yol açtı. Yağışın etkisiyle bazı araçlar sular altında kaldı ve yollarda su birikintileri oluştu.

Ankara'da sağanak felaketi! Trafik durma noktasına geldi - 1. Resim

İLÇELER DE OLUMSUZ ETKİLENDİ

En çok etkilenen ilçeler arasında Sincan, Çankaya ve Mamak yer alıyor. Beypazarı-Ayaş yolu da yağıştan etkilenen yollar arasında.

Ankara'da sağanak felaketi! Trafik durma noktasına geldi - 2. Resim

Yetkililer, vatandaşları evlerinden çıkmamaları konusunda uyardı. Sağanak yağışın ne kadar süreceği netlik kazanmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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