Ankara'da sağanak felaketi! Trafik durma noktasına geldi

01 May 2024 20:41 - Güncelleme : 01 May 2024 20:45

Ankara'da sağanak yağış etkili oldu, sokaklar göle döndü. Ankara Valiliği tarafından daha önceden yapılan uyarılara rağmen, sağanak yağış büyük hasara yol açtı. Yağışın etkisiyle bazı araçlar sular altında kaldı ve yollarda su birikintileri oluştu.

İLÇELER DE OLUMSUZ ETKİLENDİ

En çok etkilenen ilçeler arasında Sincan, Çankaya ve Mamak yer alıyor. Beypazarı-Ayaş yolu da yağıştan etkilenen yollar arasında.

Yetkililer, vatandaşları evlerinden çıkmamaları konusunda uyardı. Sağanak yağışın ne kadar süreceği netlik kazanmadı.