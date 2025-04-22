Ankara'da sahte içkide ölenlerin sayısı 105'e yükseldi

Ankara'da sahte içki sebebiyle yaşanan can kaybı 105'e çıktı. Olayla ilgili devam eden soruşturmada 43 kişi tutuklandı. 29 kişinin ise yoğun bakımdaki tedavileri sürüyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan sahte içki üretim ve satışıyla ilgili soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 43'e yükseldi, 50 şüpheli ise adli kontrol tedbiri kapsamında serbest bırakıldı.

29 KİŞİ YOĞUN BAKIMDA



Öte yandan, sahte içki kullanımı dolayısıyla yaşamını yitirenlerin sayısı bugün 105'e yükseldi. 29 kişinin de yoğun bakımda tedavisi devam ediyor.