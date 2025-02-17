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 | Özge Sönmez

Ankara'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 54'e yükseldi!

Ankara'da sahte içki nedeniyle ölenlerin sayısı 54'e yükseldi. 40 kişinin ise yoğun bakımda tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

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Ankara'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 54'e yükseldi!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
17.02.2025
saat ikonu 15:16
|
GÜNCELLEME:
17.02.2025
saat ikonu 15:41

Ankara'daki cumhuriyet başsavcılıklarının sahte içki üreten ve ticaretini yapanlara karşı soruşturmaları sürüyor. Bu kapsamda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Batı ve Polatlı başsavcılıklarınca "kaçakçılık" ve "olası kastla ölüme sebebiyet verme" suçlarından başlatılan soruşturma dosyalarına, Adli Tıp Kurumunun toksikoloji raporları da eklendi.

Son dakika | Ankara'da sahte içkiden ölenlerin sayısı yükseldi

28 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Söz konusu raporlara göre, Ankara'da 54 kişinin sahte içkiye bağlı olarak yaşamını yitirdiği, 40 kişinin ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Öte yandan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada 28 şüphelinin tutuklandığı, 25 kişinin de adli kontrolle serbest bırakıldığı öğrenildi.

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Son dakika | Ankara'da sahte içkiden ölenlerin sayısı yükseldi

Sıkça Sorulan Sorular

Sahte içki nasıl ayırt edilir?
Sahte içki yalnızca ne kokusundan, ne de tadından anlaşılıyor. Uzmanlar açık gelen şişelerden şüphelenilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Fiyat Kontrolü: Gerçek alkolün fiyatı belirli bir aralığa sahiptir. Normalden çok daha ucuz olan ürünlere şüpheyle yaklaşılmalıdır. Ambalaj ve Etiket: Sahte içkilerin ambalaj ve etiketlerinde genellikle orijinal ürünlere göre farklılıklar bulunur. Etiketin üzerindeki yazıların bulanık, eğri veya silik olması sahte olduğuna işaret edebilir. Kapak ve Şişe: Şişenin kapağı gevşek ya da orijinaline göre farklı olabilir. Ayrıca, orijinal ürünlerin şişeleri genellikle daha kaliteli malzemeden üretilir. Satın Alınan Yer: Alkollü içecekleri güvenilir ve lisanslı yerlerden almak önemlidir. Sokak satıcılarından veya belirsiz kaynaklardan alınan içkiler sahte olabilir.
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