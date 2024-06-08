Ankara'da sel felaketi: Mahsur kalan kadın kepçe ile kurtarıldı!
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
08 Haziran 2024 20:50 - Güncelleme : 08 Haziran 2024 20:54
Ankara'da selde mahsur kalan kadın kepçe ile kurtarıldı. Ankara'nın Sincan ilçesinde başlayan sağanak yağış, sel felaketine dönüştü. Caddeler sular altında kalırken, mahsur kalan bir kadın da kepçe ile kurtarıldı.
Ankara'nın Sincan ilçesinde sağanak sebebiyle meydana gelen selde caddedeler sular altında kaldı. 250. Cadde'de mahsur kalan kadına, yaklaşık 2 saat boyunca ekipler ulaşamadı. Yağmurun şiddeti ve yükselen sular, kurtarma çalışmalarını zorlaştırdı. Sonunda belediye ekipleri kepçe ile bölgeye ulaşarak mahsur kalan kadını kurtarmayı başardı.
SAĞANAK UYARISI!
Olayda yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadığı öğrenildi. Yetkililer, vatandaşları sel riski olan bölgelerden uzak durmaları ve sağanak yağışlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı