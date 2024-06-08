Ankara'da sel felaketi: Mahsur kalan kadın kepçe ile kurtarıldı!

08 Haziran 2024 20:50 - Güncelleme : 08 Haziran 2024 20:54

Ankara'nın Sincan ilçesinde sağanak sebebiyle meydana gelen selde caddedeler sular altında kaldı. 250. Cadde'de mahsur kalan kadına, yaklaşık 2 saat boyunca ekipler ulaşamadı. Yağmurun şiddeti ve yükselen sular, kurtarma çalışmalarını zorlaştırdı. Sonunda belediye ekipleri kepçe ile bölgeye ulaşarak mahsur kalan kadını kurtarmayı başardı.

SAĞANAK UYARISI!

Olayda yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadığı öğrenildi. Yetkililer, vatandaşları sel riski olan bölgelerden uzak durmaları ve sağanak yağışlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.