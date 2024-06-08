Ankara'da sel kabusu! Meteoroloji uyarmıştı, araçlar mahsur kaldı
Başkent Ankara'da etkili olan sel, vatandaşların yaşamını olumsuz etkiledi. Caddelerde oluşan göller sebebiyle araçlar mahsur kaldı.
Olumsuz hava koşulları ve yapış Ankara’da vatandaşların yaşamını etkiledi. Öğleden sonra başlayan şiddetli yağış, kentin birçok bölgesinde su baskınlarına neden oldu.
METEOROLOJİ UYARMIŞTI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, öğle saatlerinden itibaren Ankara'da il genelinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıklamıştı. Yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıların da bulunulduğu sağanak yağış, Ankara'nın Çankaya, Etimesgut, Sincan gibi merkez ilçelerde etkisini gösterdi.
AYAŞ TIKANDI
Sağanak nedeniyle birçok otomobil suya gömüldü. Ankara Ayaş D140 karayolundaki gidiş ve dönüş istikametinde çok sayıda araç mahsur kaldı.
Sürücüler ve yolcular araçlarında mahsur kaldı, bazıları ise araçlarını terk ederek güvenli bölgelere ulaşmaya çalıştı. Bölgeye ulaşan ekiplerin çalışması devam ederken, sular altında kalan araçlar çekici yardımıyla alandan çıkarıldığı da görüldü.
Yolun tıkanmasından dolayı yaklaşık yolda kalarak mağduriyet yaşadığını belirten Samet Çetinkaya, 40 dakikadır yolun açılmasını beklediklerini söyledi.