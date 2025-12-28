Menü Kapat
Ankara'da suç örgütlerine operasyon: Gözaltılar var

Ankara'da uyuşturucu ve silah ticari yaptıkları belirlenen suç örgütlerine operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği eş zamanlı operasyonlarda, aralarında örgüt liderinin de bulunduğu 16 şüpheli yakalandı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.12.2025
saat ikonu 08:25
|
GÜNCELLEME:
28.12.2025
saat ikonu 08:28

Organize suç örgütlerine bir darbe daha vuruldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Asayiş Şube Gasp Büro ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda silah ticareti yapan, silahla yaralama tehdit suçlarına karışan ve uyuşturucu satan suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

Gelen ihbarlar sonucunda soruşturmayı derinleştiren ekipler, fark edilmemek için arabaların plakalarını değiştiren örgüt üyelerini takibe aldı.

16 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Özel Harekat destekli eş zamanlı operasyonlar sonucu çok sayıda suç kaydı bulunan ve uzun süredir aranan örgüt lideri A.A.'nın da aralarında olduğu 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

UYUŞTURUCU VE SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

#Gündem
