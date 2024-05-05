Ankara’da taksi durağına pompalı tüfekle saldırı anı kamerada

05 May 2024 16:18 - Güncelleme : 05 May 2024 16:22

Ne Ekrem İmamoğlu ne Mansur Yavaş... CHP'nin cumhurbaşkanı adayı için bomba tahmin

Ne Ekrem İmamoğlu ne Mansur Yavaş... CHP'nin cumhurbaşkanı adayı için bomba tahmin

Pursaklar'daki Merkez Taksi Durağı’nda meydana gelen olayda, bir şahıs, henüz belirlenemeyen bir nedenle taksi durağına pompalı tüfekle birkaç kez ateş etti.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Saldırıda ölen veya yaralanan olmadı. Polis ekipleri saldırgan şahsı yakaladı. Mahkemeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Saldırı anı ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.