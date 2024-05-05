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05 May 2024 16:18 - Güncelleme : 05 May 2024 16:22

Ankara’da taksi durağına pompalı tüfekle saldırı anı kamerada

 Ankara’nın Pursaklar ilçesinde bir taksi durağına pompalı tüfekle saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Pursaklar'daki Merkez Taksi Durağı’nda meydana gelen olayda, bir şahıs, henüz belirlenemeyen bir nedenle taksi durağına pompalı tüfekle birkaç kez ateş etti.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Saldırıda ölen veya yaralanan olmadı. Polis ekipleri saldırgan şahsı yakaladı. Mahkemeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Saldırı anı ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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