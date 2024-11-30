Ankara'da terör operasyonu: Çok sayıda şüpheli tutuklandı
Ankara'da terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye yönelik 2 ayrı soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda yakalanan 47 şüpheliden 23'ü tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 26 Kasım Salı günü FETÖ/PDY soruşturmasında 35, PKK/KCK soruşturmasında da 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti.
Ankara'da hafta içi terör örgütleri FETÖ/PDY ve PKK/KCK'ya yönelik soruşturma başlatıldı. 2 ayrı soruşturma kapsamında toplam 50 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
14 FETÖ'CÜ TUTUKLANDI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan FETÖ soruşturması kapsamında 35 FETÖ şüphelisinden 33'ü yakalandı. Gözaltına alınan zanlılardan 14'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. 19 şüpheli için adli kontrol kararı çıkarken, 2 zanlı hakkında ise yakalama emri verildi.
PKK'YA OPERASYON
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen diğer soruşturmada ise 15 PKK/KCK şüphelisinden 14'ü gözaltına alındı.
Zanlılardan 9'u tutuklanırken, 5 kişi adli kontrol altına alındı. Firari bir zanlı hakkında yakalama emri çıkarıldı.