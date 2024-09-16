Ankara’da trafikte makas atan sürücünün pişkin tavırları 'pes' dedirtti

16 Eylül 2024 19:17 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 19:36

Ankara'da yaşanan makas atma olayı, bazı sürücülerin trafikte oluşturduğu tehlikenin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Lüks otomobiliyle dikkat çekmeye çalışan sürücünün pikin tavırları ise tepki topladı…

TEM Otoyolu'nda 6 araç kazaya karıştı, 3 şerit trafiğe kapatıldı: Ölü ve yaralılar var

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Ankara’da trafikte makas attığı anları sosyal medya​ hesabında paylaşan sürücü​ ‘pes’ dedirtti. Başkentte bir sürücü, trafiğin yoğun olduğu caddelerde hızla giderek makas attığı anları sosyal medya hesabında paylaştı.

TEPKİ ÇEKTİ

Sürücü ile araç içerisindeki bir kadının o anlardaki pişkin tavırları ise tepki çekti. Lüks aracı ile kentin en işlek yollarından olan İnönü Bulvarı ve Mevlana Bulvarı’nda makas atarak ilerlediği anları sosyal medya hesabından paylaşan sürücü sosyal medyayı salladı.

PİŞKİN TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

Otomobille hızla ilerledikleri anlarda defalarca kaza tehlikesi atlatan sürücü ile araç içerisindeki bir kadının, o anları eğlenceli bir şekilde anlatması ise tepki topladı.

Edinilen bilgiye göre; Ankara​ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlileri söz konusu videodan yola çıkarak yürüttükleri çalışmalar neticesinde, trafik​ güvenliğini tehlikeye sokarak (makas atarak ilerleyen) ve bu anları kayıt altına alıp sosyal medyada paylaşım yapan şahsın A.Y.A. olduğu tespit etti.

GÖZALTINA ALINDI

Aracı takibe alan görevliler, 15.09.2024 günü şüphelinin içinde bulunduğu aracı Eskişehir yolu üzerinde bulunan uygulama noktasında durdurdu. Ekipler şüpheli A.Y.A.’yı yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın 100 ceza puanını doldurması üzerine sürücü belgesi 2 ay süreyle iptal edilmiş ayrıca sürücü psiko teknik değerlendirmeye tabi tutulacak.

Şüphelinin gerekli adli işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.