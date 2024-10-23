Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Ankara'da TUSAŞ tesislerine terör saldırısı! Patlama anı kamerada

Ankara'da TUSAŞ tesislerine terör saldırısı! Patlama anı kamerada

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
23 Ekim 2024 16:42 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 16:45

Ankara’da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) yönelik terör saldırısı düzenlendi. Gerçekleşen patlama anı çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ankara​'nın Kahramankazan​ ilçesindeki TUSAŞ​ tesislerine terör saldırısı düzenlendi. KAAN, GÖKBEY, ANKA, HÜRKUŞ'un üretildiği yerden silah ve patlama sesleri yükseldi. Çevrede panik hali hakimken, bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. 

YAŞANAN ŞİDDETLİ PATLAMA KAMERADA

Tesis önündeki vatandaşlar büyük panik yaşarken, şiddetli patlama anı cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Ankara'da TUSAŞ tesislerine terör saldırısı! Patlama anı kamerada - 1. Resim

Ankara'da TUSAŞ tesislerine terör saldırısı! Patlama anı kamerada - 1. Resim

"ŞEHİT VE YARALILARIMIZ VAR"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Saldırı​ sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir. Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız" dedi.

Kaynak: Tgrthaber.com
Ankarakahramankazantusaşterörsaldırı

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...