Ankara'da TUSAŞ tesislerine terör saldırısı! Patlama anı kamerada
Ankara’da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) yönelik terör saldırısı düzenlendi. Gerçekleşen patlama anı çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki TUSAŞ tesislerine terör saldırısı düzenlendi. KAAN, GÖKBEY, ANKA, HÜRKUŞ'un üretildiği yerden silah ve patlama sesleri yükseldi. Çevrede panik hali hakimken, bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi.
YAŞANAN ŞİDDETLİ PATLAMA KAMERADA
Tesis önündeki vatandaşlar büyük panik yaşarken, şiddetli patlama anı cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
"ŞEHİT VE YARALILARIMIZ VAR"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir. Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız" dedi.