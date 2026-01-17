Ankara'da yoğun kar yağışı! Gece bastırdı, şehir beyaza büründü

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Ankara'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı Ankara'nın yüksek bölgelerinde etkili oldu.
Kar yağışı nedeniyle İncek, Dikmen, Keçiören, Bağlıca ve Çankaya'nın bazı kesimlerindeki park, cadde, sokak ve araçlar beyaz örtüyle kaplandı.
Bazı vatandaşların gece saatlerinde kartopu oynadığı görülürken, belediye ekiplerince olumsuzluklara karşı tedbir alındı.
Anıtkabir kar yağışının etkili olduğu anlarda böyle görüntülendi.
Hava tahminlerine göre Ankara’da pazar günü de kar yağışı devam edecek.