Ankara'da yoğun kar yağışı! Gece bastırdı, şehir beyaza büründü

Ankara'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı Ankara'nın yüksek bölgelerinde etkili oldu.

CADDELER, ARAÇLAR BEYAZA BÜRÜNDÜ

Kar yağışı nedeniyle İncek, Dikmen, Keçiören, Bağlıca ve Çankaya'nın bazı kesimlerindeki park, cadde, sokak ve araçlar beyaz örtüyle kaplandı.

KARTOPU KEYFİ

Bazı vatandaşların gece saatlerinde kartopu oynadığı görülürken, belediye ekiplerince olumsuzluklara karşı tedbir alındı.

Anıtkabir kar yağışının etkili olduğu anlarda böyle görüntülendi.

HAFTA SONU DEVAM EDECEK

Hava tahminlerine göre Ankara’da pazar günü de kar yağışı devam edecek.