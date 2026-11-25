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İstanbul
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar neticesinde, uyuşturucu madde ticareti yapma, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma ve fuhuş suçlarına ilişkin deliller elde edildi.
Soruşturma kapsamında 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, şüphelilerin ikametlerinde arama ve el koyma işlemi yapılmasına da karar verildi.
Düzenlenen operasyon kapsamında 20 şüpheli gözaltına alınırken, firari durumdaki 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik soruşturma işlemlerinin çok yönlü sürdüğü öğrenildi.