Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar neticesinde, uyuşturucu madde ticareti yapma, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma ve fuhuş suçlarına ilişkin deliller elde edildi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Ankara'da zehir ve fuhuş şebekesine büyük darbe! 20 şüpheli kıskıvrak yakalandı Ankara'da uyuşturucu ve fuhuş suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 24 şüpheliden 20'si yakalandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde ticareti, kullanımı, kullanımının kolaylaştırılması ve fuhuş suçlarına ilişkin deliller elde edildi. Soruşturma kapsamında 24 şüpheli hakkında gözaltı ile ikametlerinde arama ve el koyma kararı verildi. Düzenlenen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Firari durumdaki 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik işlemler çok yönlü sürdürülüyor.

24 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Soruşturma kapsamında 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, şüphelilerin ikametlerinde arama ve el koyma işlemi yapılmasına da karar verildi.

20 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Düzenlenen operasyon kapsamında 20 şüpheli gözaltına alınırken, firari durumdaki 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik soruşturma işlemlerinin çok yönlü sürdüğü öğrenildi.