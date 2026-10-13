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Gündem
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Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 09:35
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 09:45

Ankara’daki batakhanelere dev neşter: ‘Ailem Güvende’ operasyonunda 20 pavyon kapatıldı

Ailem Güvende operasyonu bu kez Ankara’nın kirli yüzüne neşter vurdu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek’in takibinde yürütülen operasyonu kapsamında, kentin tarihi Ulus bölgesinde fuhuş, uyuşturucu ve çocuk istismarına zemin hazırladığı tespit edilen 20 pavyon süresiz olarak mühürlendi. Operasyon bununla da sınırlı kalmadı I. Meclis binası, Hacı Bayram Veli Camii ve öğrenci yurtlarının hemen yanı başında "ücretli sosyal arkadaşlık" adı altında yasa dışı faaliyet gösteren mekanların mühürlendi.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
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Ankara’daki batakhanelere dev neşter: ‘Ailem Güvende’ operasyonunda 20 pavyon kapatıldı
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 09:35
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 09:45

Başkent Ankara’nın göbeğinde gençleri ve aile yapısını hedef alan suç yuvalarına ağır darbe indirildi. Ankara Emniyeti tarafından Ulus'taki tarihi ve hassas bölgede yürüttüğü geniş kapsamlı soruşturmada, çocukların istismarı ve uyuşturucu iddialarıyla somut deliller toplanan 20 pavyonun kapısına kilit vuruldu. Ankara halkı, bölgedeki görüntü kirliliği ve yozlaşmaya son veren operasyona tam destek verdi.

HABERİN ÖZETİ

Ankara’daki batakhanelere dev neşter: ‘Ailem Güvende’ operasyonunda 20 pavyon kapatıldı

Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
Ankara Emniyeti tarafından Ulus bölgesinde yürütülen geniş kapsamlı soruşturma sonucunda, çocuk istismarı ve uyuşturucu gibi iddialarla suçlanan 20 pavyon kapatıldı.
Soruşturmada mekanlara yönelik fuhuş, müstehcenlik, uyuşturucu ve çocuk istismarına zemin hazırlama gibi ağır iddialar ile somut deliller yer aldı.
İşletmelerin 'ücretli sosyal arkadaşlık hizmeti' maskesi altında istismar eylemlerine ve yasa dışı organizasyonlara ortam sağladığı tespit edildi.
Kapatılan mekanların I. Meclis binası, Hacı Bayram Veli Camii, üniversiteler ve öğrenci yurtlarının çok yakınında yer aldığı belirtildi.
Mekanların mühürlenmesi ve tahliye edilmesi Ankara halkı tarafından memnuniyetle karşılandı ve operasyona destek verildi.
Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
Ankara’daki batakhanelere dev neşter: ‘Ailem Güvende’ operasyonunda 20 pavyon kapatıldı

SORUŞTURMADA AĞIR İDDİALAR

Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek'in göreve gelmesiyle birlikte öncelikli konular arasında yer alan bölge işletmelerine yönelik incelemeler tamamlandı. I. Meclis binasının hemen yanı başında yer alan mekanlara yönelik başlatılan geniş kapsamlı soruşturmada; fuhuş, müstehcenlik, uyuşturucu ve çocuk istismarına zemin hazırlama gibi ağır iddialar yer alıyor.

Soruşturma dosyasında, reşit olmayan gençlerin yasa dışı faaliyetlere yönlendirildiğine ilişkin somut deliller elde edildiği belirtildi. İşletmelerin "ücretli sosyal arkadaşlık hizmeti" maskesi altında istismar eylemlerine ve yasa dışı organizasyonlara ortam sağladığı tespit edildi.

Ankara’daki batakhanelere dev neşter: ‘Ailem Güvende’ operasyonunda 20 pavyon kapatıldı

ULUS BÖLGESİNDE RADİKAL DEĞİŞİM

I. Meclis binası, Hacı Bayram Veli Camii, üniversiteler ve öğrenci yurtlarının çok yakınında yer alan mekanların kapatılması, bölgedeki çevre ve görüntü kirliliğine de son verdi. Başkentin protokol ve havaalanı güzergahı üzerinde yer alan tarihi Ulus bölgesindeki radikal değişim, adli ve idari süreçlerle titizlikle sürdürülüyor.

Ankara’daki batakhanelere dev neşter: ‘Ailem Güvende’ operasyonunda 20 pavyon kapatıldı

ANKARA HALKI OPERASYONU DESTEKLİYOR

Mekanların mühürlenmesi ve bölgeden tahliye edilmesi, Ankara halkı tarafından büyük memnuniyetle karşılandı. Kararı değerlendiren vatandaşların görüşleri şöyle:

Nurettin Yıldız: "Pavyonlar insan onurunu ve aile değerlerini istismar eden, toplumsal yozlaşmayı besleyen mekanlardır. Başkent'in böyle yerlerle anılması başlı başına bir rezaletti. Mühürlenmeleri şehrin itibarına yakışan bir adım oldu."

Murat Sarıçiçek: "Çok güzel bir karar. İki adet öğrenci yurdu, meslek lisesi ve maliye lojmanlarının olduğu bir yerde bu tür ortamlar hiç hoş değildi. Ailemizle ve çocuklarımızla geçerken zor anlar yaşıyorduk, teşekkür ederiz."

Mehmet Erdoğan: "Kapanması çok doğru ve yerinde bir karar. Buralar Ankara'nın göbeği; aynı zamanda protokol ve havaalanı yolu. Çok sayıda yabancı misafir geliyor, görünüm hiç de hoş değildi."

Timuçin Akyürek: "Şehrin en tarihi ve merkezi yerlerini işgal etmiş bu mekanların kapatılması isabetli oldu. Bu tür yerlerin şehir dışına taşınması gerekir."

Orhan Şahin: "Hemen arkasında Hacı Bayram Veli Camii, ilerisinde İlk Meclis var. Tarihi mekânların ortasında pavyonun ne işi var? Çok isabetli bir karar olmuş."

Oğuz Tamer Demir: "Bence çok iyi oldu. Bu tarz eğlence mekanları şehir merkezinden uzakta, güvenlik ve asayiş kontrolünün tam sağlandığı özel alanlarda toplanmalı; 18 yaş altı, uyuşturucu ve silah girişine karşı sıkı denetlenmelidir."

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