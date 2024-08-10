Ankara'daki otobüs kazasında hayatını kaybedenlerin cenazesi Ağrı'ya getirildi

10 Ağustos 2024 14:58 - Güncelleme : 10 Ağustos 2024 15:05

Ankara'nın Polatlı ilçesi yakınlarında bir yolcu otobüsünün bir köprü ayağına çarpması sonucu yaşanan kazada 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Feci kazada hayatını kaybeden 5 kişinin cenazeleri uçakla Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'na getirildi.

Anne Rukiye Yaşar ve bir ay sonra düğünü olacağı belirtilen kızı Suna Yaşar'ın cenazeleri, defnedilmek üzere Diyadin ilçesine götürülürken, şoför Çetin Karayel, Dilan Bayar ve Muhammed Ozan Bayar'ın cenazeleri ise Doğubayazıt'a nakledildi.

İKİNCİ ŞOFÖR GÖZALTINDA

Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç kazayla ilgili Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını ve bir Cumhuriyet Başsavcıvekili koordinesinde 3 Cumhuriyet Savcısı'nın görevlendirildiğini açıklamıştı. Kazadan yaralı kurtulan otobüsün ikinci şoförü, gözaltına alındı.