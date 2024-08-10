Ankara'daki otobüs kazasında hayatını kaybedenlerin cenazesi Ağrı'ya getirildi
Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana gelen otobüs kazası Türkiye'yi hüzne boğmuştu. Feci kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri defnedilmek üzere Ağrı'ya getirildi.
Ankara'nın Polatlı ilçesi yakınlarında bir yolcu otobüsünün bir köprü ayağına çarpması sonucu yaşanan kazada 9 kişi hayatını kaybetmişti.
Feci kazada hayatını kaybeden 5 kişinin cenazeleri uçakla Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'na getirildi.
Anne Rukiye Yaşar ve bir ay sonra düğünü olacağı belirtilen kızı Suna Yaşar'ın cenazeleri, defnedilmek üzere Diyadin ilçesine götürülürken, şoför Çetin Karayel, Dilan Bayar ve Muhammed Ozan Bayar'ın cenazeleri ise Doğubayazıt'a nakledildi.
İKİNCİ ŞOFÖR GÖZALTINDA
Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç kazayla ilgili Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını ve bir Cumhuriyet Başsavcıvekili koordinesinde 3 Cumhuriyet Savcısı'nın görevlendirildiğini açıklamıştı. Kazadan yaralı kurtulan otobüsün ikinci şoförü, gözaltına alındı.