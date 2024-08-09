Ankara’daki otobüs kazasında kahreden detay: 1 ay sonra düğünleri vardı!

09 Ağustos 2024 18:17 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 18:46

Son dakika! Ankara Polatlı'da otobüs köprüye saplandı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son dakika! Ankara Polatlı'da otobüs köprüye saplandı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ankara’nın Polatlı ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden vatandaşların yakınları konuştu. Ağrı'dan İzmir'e gitmek üzere yola çıkan otobüs Polatlı’da kaza yaptı. Feci kazada, 9 kişi hayatını kaybederken, 27 kişi de yaralandı. Yakınlarının ölüm haberini alan vatandaşlar, Ankara’nın Keçiören ilçesindeki Adli Tıp Merkezi’nin önüne geldi.

FENALIK GEÇİRDİLER

Bazı vatandaşlar, aldıkları acı haber nedeniyle fenalık geçirerek bayıldı. Gözyaşlarına boğulan kadınlar ise ağıt yaktı.

“KIZI NİŞANLIYDI, BİR AY SONRA DÜĞÜNLERİ VARDI”

Kazada ablası Fevzile Baydar’ı ve yeğeni Şuna Yaşar’ı kaybeden İsmail Bayram, İHA muhabirine yaptığı açıklamada vefat haberini internet üzerinden aldıklarını belirtti. Ablasının kızı Şuna Yaşar ile beraber öldüğünü ve geride bir kızı ile bir oğlunu bıraktığını ifade eden Baydar, “Kızı nişanlıydı, bir ay sonra düğünleri vardı. Damatta perişan, haberi alır almaz yolda geliyor” dedi.

“OTOBÜSÜN ARKASINDA ARABAMLA SEYAHAT EDERKEN DENK GELDİM”

Kazada yengesi ve dayısının kızını kaybeden bir vatandaş ise, “Ben kendim olay esnasında oradaydım. Otobüsün arkasında arabamla seyahat ederken denk geldim. Ağrı arabası olduğu için bekledim yolda, sonra vefat haberini duydum. Acı hepimizin acısı. Türkiye’nin acısı” ifadelerini kullandı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara-Eskişehir otoyolunun Eskişehir istikametinde şehirlerarası bir otobüsün yoldan çıkarak köprünün beton kolonuna çarpması sonucunda 9 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin adli soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.