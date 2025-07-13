Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Ankara'daki yangın faciasıyla ilgili korkunç iddia! Bir annenin yardım çığlığı binada yankılandı

Ankara'da 26 katlı bir binada çıkan yangında aralarında 3,5 aylık bir bebeğin de bulunduğu 3 kişi hayatını kaybetti. Yangının ardından ortaya korkunç iddialar ortaya atıldı. Dumanı tahliye etmesi gereken jet fanlarının çalışmaması da onlardan biriydi... Tanık ifadeleri ise tüyleri diken diken etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.07.2025
saat ikonu 15:16
|
GÜNCELLEME:
13.07.2025
saat ikonu 15:33

Ankara'nın ilçesinde 26 katlı bir binada çıkan yangında, ilk belirlemelere göre aralarında 3,5 aylık bir bebeğin de bulunduğu 3 kişi hayatını kaybetti. Dumandan etkilenenler, olay yerine gelen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Ankara'daki yangın faciasıyla ilgili korkunç iddia! Bir annenin yardım çığlığı binada yankılandı

Apartmanın 20’nci katında yaşayan ve yoğun dumana maruz kalan Mehmet Enver Öner, Bilkent Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı. Öner’in yakını Ali Türkaslan, yangını duyar duymaz binaya gittiğini ve dumanı tahliye etmesi gereken jet fanlarının çalışmaması nedeniyle bina içinde yoğun duman oluştuğunu öne sürdü.

Ankara'daki yangın faciasıyla ilgili korkunç iddia! Bir annenin yardım çığlığı binada yankılandı

"ÇOK YOĞUN DUMAN VARDI"

Türkaslan, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, binanın içerisine girdiğinde elektrik panolarının erimiş olduğunu gördüğünü dile getirerek, ", polis ekipleri çalışıyorlardı ama çok yoğun duman vardı. Kat önlerinde insanların olduğunu söylediler. Biz bir itfaiye eri ile iletişime geçtik. Arkadaş sağ olsun, abimle görüştü. Onun neticesinde bir itfaiye personeli ile beraber aşağıya indi. İndiğinde çok fazla dumana maruz kalmıştı. Ben, kendim gördüm. Orada bir bebek vefat etmişti. Daha sonra haber aldık, annesi de vefat etmiş. Yakınları yoğun bakımda şu anda, durumlarının kritik olduğunu duydum" ifade etti.

Ankara'daki yangın faciasıyla ilgili korkunç iddia! Bir annenin yardım çığlığı binada yankılandı

JET FANLARI ÇALIŞMAYINCA DUMANLAR HER YERİ KAPLADI

Yangında ihmal silsilesi olduğunu iddia eden Türkaslan, "Bu dumanı tahliye etmesi gereken jet fanlarının çalışmaması bu yoğun dumana sebebiyet vermiş. Duman yükselmiş, bütün katları sarmış. Dairelerin içine menfezlerden, şaft boşluklarından girmiş. merdiveni olduğunu biliyorum. Hatta kendim de üçüncü kata kadar çıktım. Yangın merdivenleri vardı ama orada herhangi bir insanın oradan çıkma şansın yok. Dumanın tahliye edilmesi lazım. Yapıda projesine aykırılık var mıydı onu bilmiyorum, çalışması gereken şeylerin çalışmadığını yangınla beraber gördük. Bilirkişi nasıl açıklar ama ben de 20 yıldır inşaat sektörünün içerisindeyim hoş bir durum değil, insanlar öldü. Bir sürü insan evinden oldu" diye konuştu.

Ankara'daki yangın faciasıyla ilgili korkunç iddia! Bir annenin yardım çığlığı binada yankılandı

ÇIĞLIK VE YARDIM SESLERİ YANKILANDI

Yangının olduğu binadaki çığlık ve yardım seslerini duyduklarını belirten mahalle sakini Süleyman Çimen, "Binanın önüne geldiğimizde çok kalabalıktı. Polis, itfaiye ve ambulanslar buradaydı. 14-16. katta bir vatandaş ‘Yardım edin’ diye bağırıyordu. Bir annenin de yardım çığlıkları duyuluyordu. Büyük ihtimalle onlardan belli bir saat sonra ses kesildi. İtfaiye buraya 50 metrelik bir merdiven uzattı ama merdiven yetişmedi. Yangın merdivenin olduğu bölüme çadır gerildi. Yukarıdaki vatandaş atlayacağım diyordu. Buradaki komşuların duyarlı davranışı ve o arkadaşın bilinçli duruşu ile kendini aşağı atmadı. Daha sonra 100 metrelik yangın merdiveni geldi fakat o da ulaşamadı. Burada alev alev yanan yangından ziyade duman vardı. Dışarıdan itfaiye herhangi bir şekilde müdahale edemedi. Dolayısıyla yangının dışarıdan alev alev yanmıyordu. Yangının elektrik panolarından çıktığı söyleniyor" ifadelerini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Şanlıurfa'da feci kaza! Bedeni yola savruldu
Yıldırım düştü orman küle dönmeye başladı! ABD'de yangın felaketi
Ömer Çelik'e Pervin Buldan'ın 'ittifak' sözleri soruldu
ETİKETLER
#yangın
#itfaiye
#hayat kaybı
#çankaya
#Yangın Merdiveni
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.