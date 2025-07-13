Ankara'daki yangın faciasıyla ilgili korkunç iddia! Bir annenin yardım çığlığı binada yankılandı

Ankara'da 26 katlı bir binada çıkan yangında aralarında 3,5 aylık bir bebeğin de bulunduğu 3 kişi hayatını kaybetti. Yangının ardından ortaya korkunç iddialar ortaya atıldı. Dumanı tahliye etmesi gereken jet fanlarının çalışmaması da onlardan biriydi... Tanık ifadeleri ise tüyleri diken diken etti.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 26 katlı bir binada çıkan yangında, ilk belirlemelere göre aralarında 3,5 aylık bir bebeğin de bulunduğu 3 kişi hayatını kaybetti. Dumandan etkilenenler, olay yerine gelen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Apartmanın 20’nci katında yaşayan ve yoğun dumana maruz kalan Mehmet Enver Öner, Bilkent Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı. Öner’in yakını Ali Türkaslan, yangını duyar duymaz binaya gittiğini ve dumanı tahliye etmesi gereken jet fanlarının çalışmaması nedeniyle bina içinde yoğun duman oluştuğunu öne sürdü.

"ÇOK YOĞUN DUMAN VARDI"

Türkaslan, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, binanın içerisine girdiğinde elektrik panolarının erimiş olduğunu gördüğünü dile getirerek, "İtfaiye, polis ekipleri çalışıyorlardı ama çok yoğun duman vardı. Kat önlerinde insanların olduğunu söylediler. Biz bir itfaiye eri ile iletişime geçtik. Arkadaş sağ olsun, abimle görüştü. Onun neticesinde bir itfaiye personeli ile beraber aşağıya indi. İndiğinde çok fazla dumana maruz kalmıştı. Ben, kendim gördüm. Orada bir bebek vefat etmişti. Daha sonra haber aldık, annesi de vefat etmiş. Yakınları yoğun bakımda şu anda, durumlarının kritik olduğunu duydum" ifade etti.

JET FANLARI ÇALIŞMAYINCA DUMANLAR HER YERİ KAPLADI

Yangında ihmal silsilesi olduğunu iddia eden Türkaslan, "Bu dumanı tahliye etmesi gereken jet fanlarının çalışmaması bu yoğun dumana sebebiyet vermiş. Duman yükselmiş, bütün katları sarmış. Dairelerin içine menfezlerden, şaft boşluklarından girmiş. Yangın merdiveni olduğunu biliyorum. Hatta kendim de üçüncü kata kadar çıktım. Yangın merdivenleri vardı ama orada herhangi bir insanın oradan çıkma şansın yok. Dumanın tahliye edilmesi lazım. Yapıda projesine aykırılık var mıydı onu bilmiyorum, çalışması gereken şeylerin çalışmadığını yangınla beraber gördük. Bilirkişi nasıl açıklar ama ben de 20 yıldır inşaat sektörünün içerisindeyim hoş bir durum değil, insanlar öldü. Bir sürü insan evinden oldu" diye konuştu.

ÇIĞLIK VE YARDIM SESLERİ YANKILANDI

Yangının olduğu binadaki çığlık ve yardım seslerini duyduklarını belirten mahalle sakini Süleyman Çimen, "Binanın önüne geldiğimizde çok kalabalıktı. Polis, itfaiye ve ambulanslar buradaydı. 14-16. katta bir vatandaş ‘Yardım edin’ diye bağırıyordu. Bir annenin de yardım çığlıkları duyuluyordu. Büyük ihtimalle onlardan belli bir saat sonra ses kesildi. İtfaiye buraya 50 metrelik bir merdiven uzattı ama merdiven yetişmedi. Yangın merdivenin olduğu bölüme çadır gerildi. Yukarıdaki vatandaş atlayacağım diyordu. Buradaki komşuların duyarlı davranışı ve o arkadaşın bilinçli duruşu ile kendini aşağı atmadı. Daha sonra 100 metrelik yangın merdiveni geldi fakat o da ulaşamadı. Burada alev alev yanan yangından ziyade duman vardı. Dışarıdan itfaiye herhangi bir şekilde müdahale edemedi. Dolayısıyla yangının dışarıdan alev alev yanmıyordu. Yangının elektrik panolarından çıktığı söyleniyor" ifadelerini kullandı.