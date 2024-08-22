Ankara'dan Bolu'ya ilerleyen yangınla ilgili 1 şüpheli tutuklandı

22 Ağustos 2024 18:51 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 18:53

Orman yangınları, ekonomideki son durum ve terörle mücadele konularının görüşüleceği kabine toplantısı ilk kez bir ilçede yapılacak

Orman yangınları, ekonomideki son durum ve terörle mücadele konularının görüşüleceği kabine toplantısı ilk kez bir ilçede yapılacak

Kızılcahamam ilçesinde dün otluk alanda çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek Bolu'nun Gerede ilçesine kadar yayıldı. Büyükpaniğe neden olan yangın nedeniyle Bolu'da yaşlılar, kadınlar, çocuklar ve engelli bireyler tahliye edildi. Uzun süren çalışmaların ardından yangın, sabah saatlerinde itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınırken Ankara Valisi Vasip Şahin, olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 1 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

KÖYLER TAHLİYE EDİLDİ

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın sebebiyle emirler ve Kavacık köylerinde yaşayan vatandaşlar tahliye edilmişti. Toplamda 123 kişi tahliye edilirken Ankara Valisi Vasip Şahin yangının insan kaynaklı çıktığını açıkladı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Sabah saatlerinde söndürülen yangınla ilgili Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

Adliyeye getirilen şüphelinin, soruşturma savcısına ifade vermesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Buradaki işlemlerinin ardından şüpheli İ.G., "taksirle orman yangınına neden olma" suçundan tutuklanarak cezaevinde gönderildi.