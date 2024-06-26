Ankara'dan işçilere müjdeli haber! Çalışma koşullarında düzenlemeye gidildi

26 Haziran 2024 14:21 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 14:59

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden (ABB) belediye işçilerini sevindiren bir haber geldi. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Ankara'da da kavurucu sıcaklar etkisini gösteriyor. ABB de aşırı sıcaklarda zorlanan işçileri için yeni bir karar aldı.

ABB'den yapılan açıklamada; aşırı sıcak ortamlarda çalışan personelin zorunlu ve acil durumlar hariç daha serin saatlerde çalışmasına imkan verilecek ve hamile ya da emziren kadın çalışanlarla kronik hastalığı bulunan personelin, bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla çalıştırılmamasına özen gösterilecek.

BİZZAT TALİMATI MANSUR YAVAŞ VERDİ

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın talimatıyla yayınlanan genelge doğrultusunda, özellikle yoğun fiziksel aktivite gerektiren işlerde ve açık alanlarda faaliyet gösteren personelin çalışma şartları, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması amacıyla yeniden düzenlenecek.

GEREKLİ TEDİRBİRLER ALINACAK

Sıcak havaların, çalışma performansını düşürebileceği ve dikkat dağınıklığı, halsizlik, baş ağrısı gibi semptomlara neden olarak, iş kazalarının oluşma riskini artırabileceği ifade edilen genelgede, personelin aşırı sıcaklardan kaynaklı hastalıklara maruz kalmaması açısından tedbir alınması istendi.

Ayrıca çalışanlar sık sık su içmeye teşvik edilecek ve kapalı ortamda çalışan personelin klimadan kaynaklı rahatsızlık yaşamaması için önlem alınacak.