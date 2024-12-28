Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Ankaralılar dikkat! Yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankaralılar dikkat! Yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Editör: Merve Yaz / Kaynak: Anadolu Ajansı
28 Aralık 2024 13:49 - Güncelleme : 28 Aralık 2024 13:53
Ankaralılar dikkat! Yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Başkentte "89. Büyük Atatürk Koşusu" nedeniyle bazı yollar yarın araç trafiğine kapatılacak. İşte alternatif güzergahlar...

AnkaraEmniyet​ Müdürlüğünden yapılan açıklamada, koşunun yarın Dikmen Keklikpınarı'ndan başlayacağı ve Ankara Tren Garı binası önünde sona ereceği hatırlatıldı.

ÇİFT YÖNLÜ KAPATILACAK

Açıklamada, bu kapsamda, saat 10.45'ten itibaren Dikmen, Cevizlidere, Türkocağı, Akdeniz, Gençlik caddeleri, Tandoğan Meydanı ve Gar binası güzergahında başlangıç ile varış noktaları arasındaki güzergah ve buraya açılan cadde ile sokakların tamamının çift yönlü araç trafiğine kapatılacağı bildirildi.

İlgili Haberler

Kaynak: Anadolu Ajansı
Ankaraemniyet

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...