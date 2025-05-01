Ankara'yı dolu vurdu! Evleri su bastı, araçlar mahsur kaldı

Ankara'da öğleden sonra etkili olan şiddetli dolu yağışı ve sağanak sonrası sel meydana geldi. Yaklaşık 1 saat boyunca aralıksız yağan dolu sonrası pek çok evi su basarken mahsur kalan araçlar oldu.

Ankara’da öğleden sonra dolu ve ardından gelen sağanak nedeniyle çok sayıda evi su bastı. Özellikle Polatlı ilçe merkezinde bulunan evlerin bodrum katlarında ciddi hasar meydana gelirken, vatandaşlar kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı.

ANKARA-ESKİŞEHİR YOLUNDA ULAŞIM AKSADI

Ankara-Eskişehir karayolunda su birikintileri nedeniyle ulaşım aksadı. Yoğun su basması nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, trafik zaman zaman tamamen durdu. İlçede bulunan iki alt geçitte sürücüler mahsur kaldı.

ARAÇLARI KURTARMAK İÇİN YOĞUN ÇABA

Bölgeye sevk edilen ASKİ, itfaiye ve polis ekipleri mahsur kalan araçları kurtarmak için yoğun çaba harcadı. İlçeye bağlı kırsal alanlarda bulunan çok sayıda arpa ve buğday tarlası da dolu ve sel sularından zarar gördü.

Çiftçiler, hasat dönemine kısa bir süre kala meydana gelen afetin büyük maddi kayba yol açtığını ifade etti.



Yetkililer, bölgede hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü bildirirken, vatandaşlara da dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.